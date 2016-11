Grafschafter Schaufenster

Fit durch den Sommer mit Media Markt

Im Zeichen von Fitness und Gesundheit steht eine Veranstaltung, zu der am ersten Juli-Wochenende der Media Markt Nordhorn in Kooperation mit örtlichen Partnern einlädt.

Nordhorn. Im Zeichen von Fitness und Gesundheit steht eine Veranstaltung, zu der am ersten Juli-Wochenende der Media Markt Nordhorn in Kooperation mit örtlichen Partnern einlädt. Die Besucher erwartet am 1. und 2. Juli ein vielfältiges Programm: Sie können diverse Gesundheits-Checks machen, modernste Gesundheits-Produkte und Geräte ausprobieren sowie an einem Ruderwettbewerb teilnehmen, bei dem attraktive Preise winken.

Gesundheit ist das höchste Gut – und das Schönste ist, dass es immer mehr Spaß macht, auf sie zu achten und sie zu erhalten. Dafür sorgen viele moderne Produkte, die der Media Markt Nordhorn im Sortiment führt. Die Auswahl reicht von E-Bikes und Fitnessarmbändern über Massagegeräte und Körperwaagen bis hin zu Fitness-Videos. Und das ist noch längst nicht alles. Auch zum Thema gesunde Ernährung hat der Elektronikfachmarkt allerhand nützliche Geräte in den Regalen stehen: Sei es der Smoothie-Maker, die Küchenmaschine oder der Elektrogrill – dank intelligenter Gerätefunktionen ist die schonende, gesundheitsbewusste Zubereitung von Speisen und Getränken heutzutage kinder-leicht. Während der Gesundheitstage sind die Besucher zu zahlreichen Vorführungen und Verkostungen eingeladen und können sich ausführlich über die Vorteile der verschiedenen Geräte informieren.

Zu den Partnern der zweitägigen Veranstaltung gehört auch die Quaink-Apotheke, an deren Stand sich jeder Besucher von Kopf bis Fuß durch-checken lassen kann. Blutdruck, BMI, Blutzucker oder Cholesterin – mit Hilfe moderner Analysemethoden erfährt man im Nu seine aktuellen Werte. Eindrucksvolle Aktionen hat außerdem die Barmer GEK Gesundheitskasse vorbereitet. Zur Warnung vor Alkoholmissbrauch können sich die Besucher eine sogenannte Rauschbrille aufsetzen lassen. Mit dieser wird der Zustand der Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen simuliert. Außerdem installiert die Barmer GEK ein interaktives Agility-Board, auf dem man seine körperliche Reaktionsfähigkeit testen kann.

Auch das kürzlich in Nordhorn eröffnete Fitness-Studio Nord Arena ist mit von der Partie. Dahinter steckt ein Hersteller von innovativen Sportgeräten, der ein eigenes Studio-Konzept entwickelt hat. Vorteil: Man kann auch ohne monatliche Grundgebühr unter kompetenter Anleitung an den verschiedenen neuentwickelten Geräten trainieren. Zu diesen gehört ein Rudergerät, das während der Gesundheitstage auch für einen Wettbewerb zur Verfügung steht. Aufgabe ist es, eine virtuelle Strecke von 500 Metern zu rudern, wobei die Zeit gemessen wird. Alle Besucher können teilnehmen, den drei Schnellsten winken wertvolle Sachpreise von Media Markt. Fazit: Es gibt viel Neues zu entdecken, und wer den Sommer nutzen will, um etwas für die eigene Fitness zu tun, sollte als erstes die Beine in die Hand nehmen und sich zu den Media Markt Gesundheitstagen aufmachen.Weitere Informationen im Internet unter www.mediamarkt.de/markt/nordhorn