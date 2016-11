Niedergrafschaft

31. Ausstellung im Haus von Anke Baumeister

Zum 31. Mal lädt Anke Baumeister zur Geteloer Kunstausstellung in ihr Haus ein. In diesem Jahr steht der Bleistift im Zentrum des Schaffens. Am Sonnabend wurde die Ausstellung mit einer geselligen Vernissage eröffnet.

Getelo. Einmal im Jahr richten sich alle Augen der regionalen Kunstszene auf das kleine Dörfchen Getelo in der Samtgemeinde Uelsen. Stets im November eröffnet Anke Baumeister in ihrem alten Haus eine Kunstausstellung, die durch das Mitwirken zahlreicher Künstler entsteht und sich längst zu einem festen Stein im Mosaik der Grafschafter Kulturlandschaft entwickelt hat. So werden auch diesmal die Arbeiten von mehr als 20 kreativen Menschen präsentiert.

Normalerweise gibt die Gastgeberin den Teilnehmern ein Thema vor, um welches sich die Werke dann inhaltlich drehen. In diesem Jahr gab es eine Änderung: Nicht ein Thema, sondern die Technik sollte für Inspirationen sorgen. „Bleistift“ hieß der Auftrag. „Ich bin überrascht, wie unterschiedlich die Werke geworden sind und welch hohe Qualität sie haben“, sagt Anke Baumeister. Von Landschaftsbildern bis hin zu Fantasiezeichnungen falle die Bandbreite „unheimlich vielfältig“ aus.

Zwei Künstler aus Getelo: Martin Schröer und Anke Baumeister. Foto: Sebastian Hamel

Hintergrund der Entscheidung, die Arbeiten auf die Bleistift-Technik zu begrenzen, war der Wunsch nach einem farblich-ruhigen Erscheinungsbild. „Wenn die Themen bunt sind, ist es gar nicht so einfach, die Werke zu präsentieren. So ist es im Ganzen einheitlicher“, sagt sie. Auch beim Anordnen ihrer Ausstellung legte sie Wert darauf, dass sich die Formate nicht gegenseitig die Wirkung nehmen.

Verschiedene Ansätze

Anke Baumeister selbst steuerte fünf großflächige Arbeiten bei, die von Strichen, Linien und Mustern geprägt sind. „Mir ging es darum, die Möglichkeiten zu entdecken, wenn man den Bleistift sprechen lässt“, erzählt die Künstlerin aus Getelo. Gerade und in Bögen ließ sie das Graphit über das Papier gleiten, ließ dadurch sowohl Räume als auch Verdichtungen entstehen, Wiederholungen und Rhythmen.

Realistische Zeichnungen fertigte Ingrid Berkemeyer an. Die Komposition aus acht Bildern dokumentiert die Geschehnisse rund um das Erdbeben und den Tsunami in Japan im Frühjahr 2011. „Das hat mich umgehauen“, meint die Bentheimerin, die seinerzeit Urlaub hatte und umso intensiver die Entwicklungen im Fernsehen verfolgte. Sie fotografierte die Szenen ab und zeichnete sie daraufhin. In Getelo zeigt sie nur einen Ausschnitt des Gesamtwerks, das noch nicht abgeschlossen ist und sich aus bis zu 100 Zeichnungen zusammensetzen soll.

Von persönlichen Eindrücken motiviert ist auch das ausgestellte Kunstwerk von Monika Ratering: Sie hat mit Bleistiftstrichen ihren Hund „Brownie“ in schlafender Position dargestellt. Das Motiv strahlt Ruhe aus, doch die zeichnerische Gestaltung haucht dem Bild Lebendigkeit ein. Monika Ratering plant darüber hinaus, das Abbild des Hundes in Form einer Tonfigur zu verewigen – eine besondere Erinnerung, denn von dem Cairn Terrier musste sie sich bereits vor einiger Zeit verabschieden.

Stift als Objekt

Nicht alle teilnehmenden Künstler haben sich dafür entschieden, den Bleistift als Werkzeug zu verwenden. Einige haben ihn auch zum Objekt ihres Werks gemacht. So etwa Christhard Pasternak mit seinen Fotografien oder Erich Begalke, der die Skulptur „Turm der Spitzfindigkeiten“ zeigt, ein Konstrukt aus unzähligen Blei- und Buntstiften. Viele weitere Künstler haben zum Gelingen der 31. Geteloer Ausstellung beigetragen, so auch der in Neuenhaus lebende Syrer Kheir Eddin Obeid. Er präsentierte seine Werke bereits Anfang des Jahres im Rahmen der 31. „parallel“-Ausstellung des Kunstvereins Grafschaft Bentheim im Alten Rathaus in Neuenhaus.

Mit der Feier am Sonnabend erlebte die Ausstellung einen fröhlichen Auftakt, musikalisch begleitet durch die Grafschafter Trommelgruppe „Hau dat Fell“. Noch bis Weihnachten können sich Interessierte bei Anke Baumeister melden, um die Zeichnungen und Skulpturen zu betrachten – unter Telefon 05942 1870.