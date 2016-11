Niedergrafschaft

6000 Euro für zweisprachige Ortsschilder

Platt zurück in den Alltag bringen – das will der „Groafschafter Plattproater Kring“. Und Ortsschilder gehören auch zum Alltag.

Osterwald. Für viele Menschen, die in der Grafschaft Bentheim geboren sind, war Jahrzehnte lang das Grafschafter Platt die Sprache des Alltags. Heutzutage ist Plattdeutsch kaum noch verbreitet und besonders Kinder können das Grafschafter Platt weder sprechen noch verstehen.

Der „Groafschafter Plattproater Kring“ hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, Grafschafter Platt wieder in das Bewusstsein der Leute zu bringen. Ein Schritt in diese Richtung war vor einigen Tagen die Installation von insgesamt 42 neuen zweisprachigen Ortsschildern in den Gemeinden Laar, Lage, Hoogstede und Osterwald. Ab sofort ist dort der Ortsname sowohl auf Hochdeutsch als auch auf Plattdeutsch zu lesen. Die Grafschafter Sparkassenstiftung unterstützte die Anschaffung dieser Schilder mit 6000 Euro.

Initiator Gerhard Olthuis aus Neuenhaus dankte der Sparkassenstiftung für die seit mehreren Jahren andauernde Förderdung, wodurch bereits die Gemeinden Emlichheim, Neuenhaus, Veldhausen und Gildehaus mit neuen Ortsschildern versehen werden konnten.

Vorstandsvorsitzender Norbert Jörgens betonte, dass sich die Sparkassenstiftung besonders für die Heimatpflege einsetze und deshalb in den vergangenen zehn Jahren rund 45.000 Euro in den Erhalt der niederdeutschen Sprache investiert habe.

Albert Rötterink, Vorsitzender des „Groafschafter Plattproater Krings“ erklärte, dass die neuen Ortsschilder helfen sollen, dem Plattdeutschen im täglichen Miteinander mehr Raum zu geben. Gerhard Olthuis ergänzte: „Plattdeutsch ist auch ein Teil der eigenen Identität. So etwas sollte nicht verloren gehen.“ Einen weiteren Vorteil des Plattdeutschen sieht Albert Rötterink darin, dass man an den vielen verschiedenen Varianten des Platts deutlich erkennen konnte, aus welcher Region der Gesprächspartner kommt. „Im Hochdeutschen geht das leider etwas verloren“, bedauerte er.

Seit 1999 ist der Erhalt von Minderheiten -und Regionalsprachen ein Bundesgesetz auf Basis der Charta des EU Parlaments. Mit der plattdeutschen Zusatzbeschriftung seien die Ziele der Charta erfüllt worden.