Grafschaft

Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Wo stellt der Landkreis Grafschaft Bentheim in den kommenden Tagen seine mobilen Blitzer auf? Hier der Überblick. Außerdem: der schnellste Raser der vergangenen Woche.

gn Nordhorn. In der kommenden Woche vom 10. bis 14. Oktober will der Landkreis in folgenden Orten Geschwindigkeitsmessungen vornehmen:

Montag: Nordhorn und Bad Bentheim;

Dienstag: Samtgemeinde Neuenhaus und Bad Bentheim;

Mittwoch: Samtgemeinde Emlichheim, Wietmarschen;

Donnerstag: Samtgemeinde Neuenhaus, Wietmarschen;

Freitag: Samtgemeinde Uelsen und Samtgemeinde Schüttorf.

Darüber hinaus sollte auch an den Wochenenden mit weiteren Kontrollen gerechnet werden.

Als „Raser der Woche“ wurde der Fahrer eines Wagens mit 160 Stundenkilometern außerhalb geschlossener Ortschaft ermittelt. Auf ihn wartet ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.