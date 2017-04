Ticker

AfD geht mit Spitzenduo Gauland und Weidel in Bundestagswahl

dpa Köln. Der rechtsnationale Parteivize Alexander Gauland und die wirtschaftsliberale Alice Weidel sollen die AfD in den Bundestagswahlkampf führen. Die Delegierten wählten das Spitzenduo auf einem Parteitag in Köln in geheimer Abstimmung. Vorher hatte die Partei ein vor allem gegen Zuwanderung gerichtetes Wahlprogramm verabschiedet. Die rechtspopulistische Partei will eine „ungeregelte Massenimmigration“ in das Land und die Sozialsysteme beenden. Außerdem solle Deutschland den Euro-Raum verlassen.