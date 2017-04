Ticker

AfD wählt Spitzenduo: Alexander Gauland und Alice Weidel

dpa Köln. Der rechtsnationale Parteivize Alexander Gauland und die wirtschaftsliberale Alice Weidel sollen die AfD in den Bundestagswahlkampf führen. Die Delegierten wählten das Spitzenduo auf einem Parteitag in Köln in geheimer Abstimmung.