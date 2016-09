GN-Szene

Annika Ernst: Aus Georgsdorf in die ZDF-Serie

Aufgewachsen ist sie in Georgsdorf, jetzt spielt sie die Frau an der Seite eines Pfarrers im ZDF: die Schauspielerin Annika Ernst. Ab dem 3. Oktober ist sie wieder in der Serie „Herzensbrecher“ im ZDF zu sehen.

Im Oktober beginnt die dritte Staffel von „Herzensbrecher – Vater von vier Söhnen.“ Wirst du einschalten und dir selbst bei der Arbeit zusehen?

Annika Ernst: Ja, ich schaue alle Folgen! Manchmal kann ich sie erst später in der Mediathek sehen, aber ich finde es wichtig, dass man sich sieht.

Und wie fühlt sich das an, wenn man sich im Fernsehen sieht?

Einige Kollegen haben damit Probleme, aber ich habe mich daran gewöhnt. Dann sehe ich ja auch erst die Szenen, bei denen ich nicht dabei war. Und ich sehe die Folge anders. Ich merke zum Beispiel Unterschiede bei der Kameraarbeit, die den meisten Zuschauern vielleicht nicht auffallen.

Was machst du, wenn du nicht vor der Kamera stehst?

Sport! Ganz viel Sport. Also ich bin jetzt noch einen Halbmarathon gelaufen, mache auch Ganzkörpertraininig zu Hause mit Liegestützen und so. Aber ich mache auch viel Yoga.

Hast du Tipps für Jugendliche, die Schauspieler werden möchten?

Man sollte so früh wie möglich anfangen, zum Beispiel in der Theatergruppe von der Schule. Das hab ich auch gemacht. In Berlin haben Jugendliche sogar die Chance, schon früh zu drehen. Das ist in der Grafschaft leider eher schwierig. Aber man muss Erfahrungen sammeln. Nach der Schule würde ich ein Schauspielstudium machen, da sammelt man auch wichtige Kontakte. Außerdem glaube ich, dass man schon nach Berlin ziehen sollte. Hier spielt sich eben alles ab.

Würdest du die Schauspielerei weiterempfehlen?

Ich denke, wenn man etwas wirklich will, dann sollte man das auch machen. Aber es muss Spaß machen und man muss auch fleißig sein – denn es gibt wirklich viele Schauspieler.

Wann würdest du sagen, hattest du deinen Durchbruch?

So ein richtiges Projekt, für das ich jetzt bekannt geworden bin, gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich hab einfach immer weiter gemacht und jetzt kennt man mich, einfach weil ich so viel gemacht habe.

Kannst du kurz einen normalen Arbeitstag am Set beschreiben?

Da ähneln sich viele Drehs. Meistens kriege ich einen Tag vorher einen Zeitplan, wann welche Szene gedreht wird. Morgens werde ich früh abgeholt und gehe fast direkt in die Maske. Frauen brauchen länger in der Maske, so 45 Minuten, Männer 20 Minuten — wegen der Haare. Dann ziehe ich mich um. Gegen 9 Uhr fangen wir richtig an. Erst proben wir kurz die Szene, das Licht wird eingestellt und dann filmen wir, am Tag so fünf bis sieben Szenen.

Wie läuft eigentlich ein Casting ab?

Oft bekomme ich Rollen so angeboten, aber meine Agentur schickt mich auch zu Castings. Dort spielt man eine Szene und stellt sich vor. Die Produzenten entscheiden schließlich, ob man zu der Rolle passt oder nicht.

Was hat deine Familie gesagt, als du gesagt hast, dass du Schauspielerin werden willst?

Erst waren sie nicht begeistert. Aber sie haben schon immer an mich geglaubt und mich auch unterstützt. Jetzt schauen meine Eltern meine Serien und Filme auch immer.

Ist es eigentlich ein Unterschied, ob dich die Leute in Berlin erkennen oder in der Grafschaft?

Ja, in Georgsdorf werde ich oft angesprochen. Das ist eigentlich immer ganz süß, die sagen dann „Ach, unsere Annika“. In Berlin sind die Leute es schon gewohnt, dass sie Schauspieler auf der Straße treffen. Da werde ich nicht so häufig angesprochen.

Wie oft kommst du noch in die Grafschaft? Und was machst du dann?

Zwei bis drei Mal im Jahr komme ich in die Grafschaft. Ich verbringe dann die Zeit mit meiner Familie und gehe eigentlich immer reiten. Das mache ich in Berlin nicht. Und ich genieße die Ruhe.

An welchen Projekten arbeitest du momentan?

Bis Anfang Oktober stehe ich noch für die „Herzensbrecher“ vor der Kamera und fahre dann erst einmal mit meiner Tochter in den Urlaub.

Hast du Traumrollen? Was würdest du schauspielerisch gerne noch machen?

Ach, eigentlich finde ich fast alle Rollen interessant. Aber ich würde gerne etwas mit Fantasy machen. So etwas wie Harry Potter mit Wahnsinns-Kostümen. Leider wird so etwas in Deutschland nicht oft gut produziert. Ich würde aber auch gerne mehr Komödien machen.