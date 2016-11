Niedergrafschaft

Asylkreis Uelsen verlangt „anderen Stil“

In einem offenen Brief kritisiert der Asylkreis Uelsen den Ersten Samtgemeinderat Ludwig Epmann. Dessen Verhalten Flüchtlingen gegenüber sei nicht korrekt. Epmann weist die Vorwürfe zurück. Sein Chef nimmt ihn in Schutz.

Uelsen. Der Asylkreis Uelsen hat schwere Vorwürfe gegen den Ersten Samtgemeinderat Ludwig Epmann erhoben. In einem offenen Brief kritisiert das Leitungsteam, bestehend aus Dieter Bouws, Berthold Naber und Karl-Heinz Filthuth, den Umgang Ludwig Epmanns mit Flüchtlingen, die in der Samtgemeinde Uelsen Schutz suchen. Das Schreiben datiert vom 25. Oktober und ist an Samtgemeindebürgermeister Herbert Koers gerichtet.

Das Fass zum Überlaufen gebracht hat aus Sicht des Asylkreises der Fall einer syrischen Familie, die sich seit August mit drei ehrenamtlichen Patinnen um eine Wohnung in Uelsen bemüht hatte. Die Familie, die zunächst für ein Jahr in Deutschland bleiben darf, hat dank ihrer Anerkennung das im Gesetz verankerte Recht, sich selbst eine Wohnung zu suchen. Gemeinsam mit den Patinnen fand man ein privates Haus im Ortskern von Uelsen. Bevor es aber dort zum Einzug kommen konnte, habe Ludwig Epmann die Familie auf eigene Faust in einer Hauruck-Aktion in ein Haus der Samtgemeinde verfrachtet, schildert der Asylkreis.

„Keine Willkommenskultur“

„Wir haben den Eindruck, als würden Menschen wie Figuren auf einem Schachbrett verschoben“, meint der Asylkreis und verlangt von Rathaus-Chef Herbert Koers, „eine Fortsetzung dieses Verhaltens eindeutig zu unterbinden“. Ludwig Epmanns „immer wieder erkennbare abwertende Haltung – auch gegenüber Paten – ist nicht akzeptabel und entspricht keiner Willkommenskultur. Integrationsbereitschaft sieht anders aus.“ Im Kontakt mit Flüchtlingen übe der Erste Samtgemeinderat, „nach unserem Eindruck bewusst ohne Paten“, Druck aus, heißt es weiter.

„Wir haben lange überlegt, ob wir dieses Schreiben veröffentlichen sollen“, erklärt Karl-Heinz Filthuth auf GN-Anfrage. Er betont, dass die Zusammenarbeit des Asylkreises mit dem Sozialamt im Rathaus Uelsen sehr gut sei – vor allem, nachdem Ludwig Epmann zu Beginn des Jahres die Leitung dieser Abteilung abgegeben hatte. Weil sich der neue Erste Samtgemeinderat aber ständig weiter in jene Angelegenheiten einmische, sei dieser offene Brief als „Zeichen der Hilflosigkeit“ zu verstehen. Ludwig Epmann „spiele nicht mit offenen Karten“ und treffe mit dem Asylkreis keine vernünftigen Absprachen. „Wir fordern deshalb dringend einen ganz anderen Stil“, sagt Karl-Heinz Filthuth.

Epmann weist Kritik zurück

Der Gescholtene kann die Kritik nicht nachvollziehen. Der Asylkreis, vor allem Karl-Heinz Filthuth, dramatisiere das Geschehen. Zu der syrischen Familie habe er einen „vernünftigen und freundlichen Kontakt“, den er nicht mit dem Asylkreis vereinbaren müsse. Sie habe ihm „tiefe Dankbarkeit“ für die Wohnung ausgesprochen, betont Ludwig Epmann. Die Räumlichkeiten seien „überdurchschnittlich“. Falls die Familie doch eine andere Immobilie haben wolle, sei dies ihr gutes Recht, versichert er.

Er erklärt, dass er sich darum bemüht habe, die Familie in ein leer stehendes Haus der Samtgemeinde einziehen zu lassen – und nicht auf Steuerkosten eine private Immobilie anzumieten. Dies sei ihm im Fall der syrischen Familie gelungen – und auch sonst habe er es geschafft, alle in den vergangenen Monaten in der Samtgemeinde eintreffenden Flüchtlinge unterzubringen. Ludwig Epmann sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.

Koers schätzt Epmanns Arbeit

Rückendeckung erhält der Erste Samtgemeinderat von Herbert Koers. Der Rathaus-Chef betont, dass sich Ludwig Epmann mit großem Einsatz um das Wohl der Flüchtlinge bemühe. Dass es in seiner Kommunikation stellenweise ein wenig hake, stelle er gar nicht in Abrede. Doch einen etwas raueren Tonfall müsse man auch mal akzeptieren. „Ich schätze seine Arbeit und werde ihm nicht irgendetwas verbieten“, sagt Herbert Koers. Er berichtet, dass Ludwig Epmann in diesem Jahr noch das Sozialamt bei der Vermittlung von Immobilien an Flüchtlinge unterstütze – und sich dann im Zuge der Neustrukturierung im Rathaus anderen Aufgaben widmen werde.

Einen GN-Kommentar zu diesem Thema lesen Sie am Freitag in den Grafschafter Nachrichten – hier auch als E-Paper.