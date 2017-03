Nordhorn

Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Nordhorn

Tödlicher Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Emsbürener Straße in Nordhorn. Foto: Christian Schock

Ein 52-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall zwischen Nordhorn und Emsbüren ums Leben gekommen. Sein Auto prallte gegen einen Baum. Unfallursache könnte laut Polizei aber eine Erkrankung sein.

Nordhorn. Bei einem Verkehrsunfall im Nordhorner Stadtteil Hesepe ist am Mittwochmorgen ein 52-jähriger Autofahrer gestorben. Der Mann war mit seinem Wagen gegen 5.50 Uhr auf der Emsbürener Straße in Richtung Emsbüren unterwegs und kam auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum. Der Mann, der alleine im Wagen saß, verstarb noch am Unfallort. Die Rettungskräfte hatten ihm nicht mehr helfen können. Die Polizei vermutet, dass eine akute Erkrankung der Grund für den Unfall und auch für die tödlichen Folgen gewesen sein könnte. Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt.