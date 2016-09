Obergrafschaft

Bad Bentheim feiert wieder Weinfest

Am Wochenende dreht sich in Bad Bentheim alles um Wein. Gefeiert wird am Freitag, 16. September, von 17 bis 24 Uhr, am Sonnabend, 17. September, von 14 bis 24 Uhr und am Sonntag, 18. September, von 12 bis 19 Uhr.

Bad Bentheim. Längst ist das „Bad Bentheimer Weinfest“ kein Geheimtipp mehr, denn seit vielen Jahren ist ein Besuch dort – besonders für Musikbegeisterte, die in entspannter Atmosphäre Wein, ofenwarmen Zwiebelkuchen, Flammkuchen, Käsespezialitäten und andere herzhafte Leckereien aus der „Straußwirtschaft“ zu sich nehmen wollen – ein absolutes Muss.

Mit ausschlaggebend für den Erfolg ist nach Aussage der Organisatoren sicherlich der Austragungsort am Herrenberg auf der Sonnenseite der Burg Bentheim, wo einst die Fürsten und Grafen in der Tat ihren Weinberg hatten. Das Onlineportal der „Bild-Zeitung“ zählte im Jahre 2009 das Bad Bentheimer Weinfest zu den 16 schönsten Events dieser Art in Deutschland.

Programm beim Weinfest

Diejenigen, die einmal den neuen Bad Bentheimer Weinberg besichtigen möchten, haben am Sonnabend ab 14.30 Uhr die Möglichkeit, auf Entdeckungstour zu gehen und der Initiative „Bentheimer Weinberg“ bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.

Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren wieder ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt. Anlässlich der Eröffnung am Freitag entführen die „Bitones“ ihr Publikum ab 19 Uhr auf eine Reise durch die Zeit von Oldies und Evergreens.

Sonnabend

Am Sonnabend sorgt ab 14 Uhr die Band „Bek vol Zand“ mit Blues, Swing und Country für die richtige Stimmung. Ab 19 Uhr begeistert die Band „Good Taste“ mit bekannten Oldies und Schlagern, aber ebenso mit dem Besten, was Jazz und moderne Hits zu bieten haben.

Am Schlusstag zieht der Sänger und Songwriter Tim Edler, in der Region bestens bekannt, die Zuhörer mit seiner ausdrucksstarken Stimme in seinen Bann. Ab 15 Uhr wird die Musikakademie mit Bodo Wolf (Gitarre und Klavier) und Kris Lucas (Cajon) mit verschiedenen Sängerinnen auftreten. Gemeinsam mit Sina Groothues und den Schwestern Sara und Hanna Adus spielen sie verschiedene Coverstücke aus der aktuellen Popmusik.

Die Zeiten

Das Weindorf wird am dritten Wochenende im September in Bad Bentheim traditionell eröffnet. Gefeiert wird am Freitag, 16. September, in der Zeit von 17 bis 24 Uhr, am Sonnabend, 17. September, von 14 bis 24 Uhr und am Sonntag, 18. September, von 12 bis 19 Uhr. Dann dreht sich alles um das Thema Wein.