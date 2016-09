Obergrafschaft

Badeunfall befürchtet: Helfer suchen See ab

Ein großes Aufgebot hat in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag den Quendorfer See nach einer Person abgesucht. Doch vergeblich.

DLRGSchüttorf. Zwei Angler sind am Sonntag gegen 3.30 Uhr durch Plätschern und abrupt aufhörende Hilfeschreie am Quendorfer See geweckt worden, teilte die Polizei mit. Da sie aber niemanden sahen, vermuteten sie, dass jemand im See ertrunken war und wählten den Notruf. Sofort lief eine große Suchaktion an. Feuerwehr und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wurden alarmiert. Zusammen suchten die Rettungskräfte das Ufer und den See nach der mutmaßlich ertrunkenen Person ab.

Dabei kamen auch Sonargeräte zum Einsatz, die den Seegrund abgetastet haben. Das Sonarbild zeigte zwei verdächtige Stellen an, wo eine leblose Person auf dem Grund liegen könnte. Taucher untersuchten den Verdacht. Beim ersten Fund handelte es sich um einen Baum; der zweite entpuppte sich als Stein.

Die Retter suchten auch den Umkreis nach Kleidung, Fahrrädern und Autos ab, die darauf hindeuteten könnten, dass noch jemand im Wasser war. Doch sie fanden nichts.

Nachdem das gesamte Ufer, die Wasseroberfläche und der Seegrund intensiv abgesucht worden waren und keine Spur eines Ertrunkenen gefunden wurde, beendete die Polizei gegen 8.30 Uhr den Einsatz. Insgesamt waren 75 Kräfte der Feuerwehr Schüttorf, DLRG Nordhorn, DLRG Lingen, DLRG Schüttorf, DLRG Emsbüren, Feuerwehr Rheine und des Rettungsdienstes mit zahlreichen Fahrzeugen und zwei Booten im Einsatz. Da keine Vermisstenmeldung vorliegt, geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat.

Und dennoch: „Die Angler haben alles richtig gemacht“, sagt Simon Vernim, Ortsbrandmeister Schüttorf. Die Rettungskette sei schnell in Gang gesetzt und habe gezeigt, dass das Zusammenspiel der verschiedenen Retter zu 100 Prozent funktioniere. „Dank der vielen Übungen und engen Absprachen zwischen alle beteiligten Einsatzkräften klappte die Zusammenarbeit hervorragend“, sagte Benjamin Winter, DLRG-Einsatzleiter aus Nordhorn.