Obergrafschaft

Bäckerei Sundag feiert 125-jähriges Jubiläum

Das Schüttorfer Unternehmen wird derzeit in vierter Generation von Kai und Imke Sundag geführt. Die Firmenzentrale ist auch heute noch am Gründungsstandort in Schüttorf.

Schüttorf. Einer der traditionsreichsten Handwerksbetriebe in der Grafschaft Bentheim feiert in diesem Monat sein 125-jähriges Betriebsjubiläum: Die Bäckerei Sundag aus Schüttorf.

1891 eröffnete der damals 25-jährige Heinrich Sundag an der Salzberger Straße eine Bäckerei mit Lebensmittelhandel, Gaststätte und einer Landwirtschaft. 1935/1936 baute dessen Sohn Heinrich mit seinem Bruder Karl das heutige Geschäftshaus an der Salzberger Straße 19. Das vordere Gebäude wurde abgerissen und ein neues Hotel-Gebäude errichtet. 1945 besetzten englische und kanadische Soldaten das Hotelgebäude. Doch auch während dieser schweren Zeit meisterte Sundag das Backen für die Armee und die Bevölkerung mit zwei holländischen Bäckern.

Sohn Jan übernimmt

Aufgrund einer schweren Krankheit Heinrichs entschied man sich im März 1962, die Gaststätte zu verpachten, das Hotel wurde noch für eine kurze Zeit als „Hotel Garni“ weitergeführt. Heinrich Sundag starb am 10. Juni 1962, Sohn Jan übernahm ab 1964 die Geschäfte. Zuvor wurde bereits im Jahr 1963 das damalige Kolonialwarengeschäft aufgelöst und stattdessen ein modernes Lebensmittelgeschäft mit gekühlten Backwaren und eine Wursttheke gebaut. Der landwirtschaftliche Betrieb wurde aufgelöst.

1969 eröffnete Jan Sundag dann die erste Filiale in der Schüttorfer Innenstadt. In den Folgejahren wurden weitere Filialen in Bad Bentheim, Burgsteinfurt, Nordhorn und Rheine eröffnet. Seit 2008 ist der Bäckermeister und Konditor Kai Sundag als Nachfolger in der 4. Generation Inhaber des Unternehmens, das heute 18 Filialen umfasst und seinen Stammsitz weiterhin an der Salzberger Straße in Schüttorf hat. Seit 2010 führt er das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau, der Betriebswirtin Imke Sundag.

„Wir haben Filialen im Umkreis von 30 Kilometern“, sagt Kai Sundag. Im Frühjahr 2017 wird die 19. Filiale in Lingen eröffnet. Rund 200 Mitarbeiter sind derzeit bei Sundag beschäftig, 150 im Verkauf und 40 in der Produktion. Festangestellt sind etwa 100 Mitarbeiter. Die Übernahme des Unternehmens bezeichnen die beiden Inhaber als die größte Zesur der jüngsten Firmengeschichte. Die Art der Unternehmensführung hat sich geändert. „Wir haben auf den bestehenden Strukturen aufgebaut und sie weiterentwickelt, haben die Führungsebene umgebaut und Positionen mit langjährigen Mitarbeitern besetzt“, sagt Imke Sundag. „Die Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut, gutes Klima in den Abteilungen und in den Filialen sind uns sehr wichtig.“

Lob an Mitarbeiter

Verdiente und langjährige Mitarbeiter gibt es viele im Unternehmen. „Gerade in der Produktion haben wir viele, die 35, 30 oder 20 Jahre bei uns sind“, sagt Kai Sundag. „Es ist uns sehr wichtig, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, Spaß haben und sich in jedem Entwicklungsprozess mit ihrem Unternehmen identifizieren können“, sagt Imke Sundag. Angeboten werden beispielsweise interne Workshops, Messebesuche oder Ausflüge in die unterschiedlichen Filialregionen.

Regionaler Bezug

Viel Wert legt Sundag außerdem auf die Verwendung von frischen und regionalen Rohstoffen: Eier vom Eierhof Büter aus Ohne, Obst und Gemüse von der Firma Werth aus Schüttorf oder Mehl aus der Rolandmühle in Bremen. Den Anforderungen der modernen Zeit angepasst worden ist nicht nur die Unternehmensführung, auch die Produktion und die Filialen wurden modernisiert. Zu nennen ist etwa die Wandlung der Filialen vom reinen Verkauf hin zu kleinen Lokalen mit Café-Charakter und Wohlfühlambiente. „Derzeit haben wir auch eine kleine Renovierungsphase an unserer Hauptfiliale an der Salzberger Straße in Schüttorf“, bittet Kai Sundag die Kunden um Verständnis. Für die gibt es noch bis zum 1. Oktober einige Jubiläumsangebote. Außerdem möchte die Familie Sundag das 125-jährige Jubiläum auch mit allen Mitarbeitern feiern. „Wir sind alle sehr stolz auf unsere tollen und motivierten Mitarbeiter und blicken mit großem Tatendrang der Zukunft entgegen“, sagt Imke Sundag.

Geschenke zum Jubiläum

Ein Jubiläumsgeschenk gab es aber auch schon für die Familie Sundag. Die Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim hatte eine Urkunde anfertigen lassen, die Hauptgeschäftsführer Sven Ruschhaupt und Vizepräsident Reiner Möhle im Beisein von Sascha Wittrock, Geschäftsführer der Kreishanderkerschaft, überreichten.