Obergrafschaft

Bahnhof Bentheim: Umbauarbeiten voll im Zeitplan

In gut einem Jahr sollen die Umbauten im Bahnhofsgebäude und des Bahnhofsvorplatzes in Bad Bentheim abgeschlossen sein. Derzeit sei man mit vorbereitenden Maßnahmen beschäftigt, sagt BE-Vorstand Joachim Berends.

Bad Bentheim. Die Bauarbeiten am Bad Bentheimer Bahnhof liegen im Zeitplan. Das bestätigte Joachim Berends, Vorsitzender der Bentheimer Eisenbahn (BE), auf GN-Nachfrage. Ende vergangenen Jahres war der Bahnhof von der Stadt Bad Bentheim in den Besitz der BE übergangen.

Vorarbeiten im Gebäude

„Alle Aufträge sind jetzt raus. Derzeit sind wir mit vorbereitenden Maßnahmen beschäftigt“, sagte Berends. Aktuell werde im Bahnhofsgebäude gearbeitet. „Es ist also alles im Prozess. Für den Frühherbst planen wir den Einzug des Sozialamtes der Stadt und vor Weihnachten wollen wir mit unserem Reisebüro dort einziehen“, sagte der BE-Vorsitzende. Der Beginn der Arbeiten am Bahnhofsvorplatz ist laut Berends für den Sommer geplant, der dann im Frühjahr 2018 fertiggestellt sein soll. In diesem Zusammenhang soll auch eine Fußgängerbrücke über die B403 zur Professor-Prakke-Straße errichtet werden, über die die Schulkinder dann zum Burg-Gymnasium gelangen können, weil die Schulbusse in Zukunft auf dem neuen Bahnhofsvorplatz halten werden.

Zielsetzung

Dann sollen auch die gastronomischen Angebote im frisch renovierten Bahnhofsgebäude ihren Platz finden. „Wenn alles nach Plan läuft, sind wir ziemlich genau in einem Jahr mit den Baumaßnahmen fertig“, meinte Joachim Berends.

Das „berühmte Fenster“

Im Dezember hatte der BE-Vorsitzende zudem angekündigt, dass auch das „berühmte“ Bahnhofsfenster eine entsprechende Würdigung erfahren solle. Daran hat sich auch nichts geändert: „Wir müssen da natürlich etwas machen, es ist immerhin das berühmteste Bahnhofsfenster. Das werden wir selbstverständlich entsprechend würdigen“, so Berends. In welcher Form dies geschehen werde, sei allerdings noch nicht ganz klar. Auch die Frage, ob diese Würdigung an der ursprünglichen Stelle des Fensters stattfinden wird, stehe auch noch nicht fest. „Das ist aber aufgrund der Bauplanung eher unwahrscheinlich“, sagte Berends.

Kosten

Insgesamt sollen 3,7 Millionen Euro in die Umbauarbeiten des Bad Bentheimer Bahnhofs investiert werden. Eine Million Euro zahlt die Bentheimer Eisenbahn selber, 2,7 Millionen Euro werden aus Drittmitteln kommen, unter anderem jeweils 12,5 Prozent von der Stadt Bad Bentheim und vom Landkreis. 400.000 Euro an Fördergeldern kommen von der Landesnahverkehrsgesellschaft aus Hannover. Weitere 900.000 Euro gibt es vom Land für die Arbeiten im Außenbereich.