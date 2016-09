GN-Szene

Bandabend: Nachwuchsbands überzeugen

Der Topact am Abend war die Band „ELNA“ aus Ahaus.

Den Auftakt am Abend machten „The Happening“.

Fünf Bands der Musik Akademie Obergrafschaft standen am Freitagabend auf der Bühne im Komplex. Die Band „Burning Curtain“ spielte rockige Lieder.

Fünf Band-Projekte der Musik Akademie Obergrafschaft und die Ahauser Band „ELNA“ zeigten am Freitagabend im „Komplex“ ihr Können. Beim Bandabend im Schüttorfer Jugendzentrum wurde dem Publikum eine tolle Show geboten.

Was die Musik betrifft, braucht sich die Grafschaft wahrlich nicht verstecken. Einmal mehr deutlich wurde dies am Freitagabend in Schüttorf. Der Ort des Geschehens: die Teestube im Jugendzentrum „Komplex“. Hier präsentierten insgesamt fünf Band-Projekte aus der Schmiede der Musik-Akademie Obergrafschaft einige echte musikalische Leckerbissen. Die Zutaten für die Feinkost: ein hervorragend aufgelegtes Publikum, talentierte Stimmen und freche Bühnenshows in einer familiären Location.

Der Bandabend ist der Höhepunkt des Jahres

Ein Mal in der Woche treffen sich die einzelnen Band-Projekte und proben gemeinsam mit ihren Coaches, den Lehrern der Musik-Akademie Obergrafschaft. In den letzten Wochen vor dem Bandabend im „Komplex“ werden die Songs intensiv einstudiert, denn der Auftritt ist für die jungen Musiker einer der Höhepunkte im Jahr. „Für die Bands sind solche Veranstaltungen tolle Plattformen, um sich weiter zu entwickeln“, erklärte Bodo Wolff, Akademie-Leiter. „Sie beweisen Mut, sammeln erste Bühnenerfahrung und treten live vor einer größeren Menge auf, was sehr wichtig für ihr Selbstbewusstsein ist.“

Selbstbewusst war vor allem auch der Auftritt von Mathis Gref von Harteneck und Nicolas Rüggen, die den Abend einleiteten. Zusammen mit Coach Justus Mack bilden sie das Trio „The Happening“. Ihr Lieblingsgenre sei der Rock, verrät Nicolas nach dem Auftritt. Da wunderte es kaum, dass dem Publikum Klassiker wie „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten oder die Greenday Hits „Boulevard of Broken Dreams“ und „American Idiot“ geboten wurde. Aber auch genrefremde Songs wie „Au revoir“ von Mark Foster kommen Nicolas leicht über die Lippen. Ein vielversprechender Auftakt.

Wie „The Happening“ stand auch die Band „Whatever“ bereits im vergangenen Jahr auf der „Komplex“-Bühne. Die Routine merkt man den Sängerinnen Ana-Lena Völlmecke und Sophia Kubon an: Elegant bewegen sich die Schützlinge von Coach Tim Edler während ihrer Performance von „Empire State of Mind“ und „Hold Back The River“. Zugabe-Rufe erklingen nach dem Auftritt, ein Lächeln huscht sowohl Ana-Lena als auch Sophia über das Gesicht.

Die dritte Band am Abend trägt den Namen „Hashtags“. Auch sie werden von Tim Edler betreut, der gleichzeitig auch den stimmlichen Part übernimmt. Die rockigen Songs wie „Highway to Hell“ von AC/DC und „Seven Nation Army“ bringen Stimmung in die Teestube. Auch, weil die instrumentale Begleitung der Schüler mit dem Schlagzeug und der E-Gitarre Eindruck bei den Hörern hinterlässt.

Wem die ersten drei Auftritte noch nicht reichten, dürfte spätestens nach der Show von Band Nummer vier, „Stainless“, überzeugt gewesen sein. Die Gruppe fühlt sich heimisch im Bereich Pop und präsentierte unter anderem den Hit „I see fire“ vom englischen Schmusesänger Ed Sheeran. Frontfrau Jana Schüttmann liefert eine ausdrucksstarke Stimme, die dem einen oder anderen Gast spürbar unter die Haut ging – tosender Beifall im Publikum.

Das Quintett am Abend komplettierte schließlich „Burning Curtain“. Die Musiker um Sängerin Karmen Dalenbrook holt zum dritten Mal am Abend den Rock zurück auf die Bühne und performten unter anderem „Satellite“ von Rise Against. Ein würdiger abschließender Auftritt der Akademie-Bands, die Lust auf mehr machten.

Glanzvoller Schlusspunkt

Den glanzvollen Schlusspunkt setzte zu guter Letzt die Band „ELNA“ aus Ahaus. Der Kontakt kam über Schlagzeuger Kris Lucas zustande, der an der Musik Akademie Obergrafschaft als Lehrer für tätig ist. Bodo Wolff freute sich über den Gig der professionellen Rock/Pop-Band zum Ende eines gelungenen Konzertabends: „Ich bin mir sicher, dass unsere jungen Musiker vom gesamten Abend profitiert haben“.

Drei der fünf Bands werden vom Landkreis Grafschaft Bentheim finanziell unterstützt. Die Schüler der Musik-Akademie Obergrafschaft kommen aus Schüttorf und Bad Bentheim.