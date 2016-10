Grafschaft

BBS Gesundheit und Soziales jetzt „Umweltschule“

Die Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales in Nordhorn sind jetzt „Umweltschule in Europa“. In Cloppenburg konnten Vertreter der Schule kürzlich die Auszeichnung zur „International eco-school“ entgegennehmen.

gn Nordhorn. „Niedersachsen ist teilnehmerstärkstes Bundesland“, so Monika Ahlrichs, Landeskoordinatorin des Projekts. „Mit rund 360 teilnehmenden Schulen ist Niedersachsen sowohl in Deutschland als auch in Europa ganz weit vorn. 145 Schulen haben es geschafft und sind von der niedersächsischen Jury als „Umweltschule 2014–2016“ anerkannt worden, davon 33 im Schulbezirk Osnabrück. Zehn Schulen erhielten die besondere Auszeichnung „Internationale Umweltschule in Europa“, darunter auch die Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales des Landkreises.

Die Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales in Nordhorn hatten sich im Jahr 2012 erstmalig mit zwei Handlungsfeldern angemeldet und wurden im September 2014 erstmalig als Umweltschule in Europa ausgezeichnet. Die Idee für das Projekt entstand im Rahmen des Unterrichtes der Fachschule Agrarwirtschaft. Für die Anmeldung wurde ein „Nachhaltigkeitsteam“ bestehend aus Schülern der Fachschule Agrarwirtschaft gegründet. Es wurden zwei Handlungsfelder „Wasser – Nachhaltiges Wirtschaften“ und „Biologische Vielfalt“ ausgearbeitet.

Als Titel für ihre Projektarbeit im Rahmen der Umweltschule wählte das Nachhaltigkeitsteam „sustained 4 future“ („Nachhaltig für die Zukunft“). Im ersten Handlungsfeld befassten sich die Schüler mit den Sorgen der Wasserversorger, insbesondere damit, dass die Nitratwerte im Grundwasser wieder deutlich ansteigen.

Das Handlungsfeld „Biologische Vielfalt“ wurde von den Schülern der Berufsfachschule Agrarwirtschaft sowie des Beruflichen Gymnasiums Gesundheit und Soziales ausgearbeitet und der jeweils anderen Gruppe vorgestellt. Im Mittelpunkt stand dabei die These „Wirtschaftliche Zwänge in der Landwirtschaft, wie zum Beispiel bei Biogasanlagen, führen zu einer ,Vermaisung‘ der Landwirtschaft“. So organisierte das Nachhaltigkeitsteam Exkursionen zu Biogasanlagen, landwirtschaftlichen Betrieben sowie Naturschutzgebiete.

Durch Informationsaustausch zwischen den Klassen wurde dann ein möglicher Anforderungskatalog zum Anspruch „Nachhaltig für die Zukunft“ erstellt, der unter anderem mit Schülern der spanischen Partnerschule in Andalusien intensiv diskutiert wurde. Ein Ziel dieses Projektes ist, dass die Schüler die Landschaft über die regionalen Grenzen hinweg bewusster wahrnehmen und schätzen lernen. Die gewählten Themen „Wasser – Nachhaltiges Wirtschaften“ und „biologische Vielfalt“ stellen regionale aber auch internationale Probleme dar und erfordern gemeinsame Strategien zur Nachhaltigkeit.