Niedergrafschaft

Bildergalerie: Tobias Klomp singt in Veldhausen

Von Gerold Meppelink

Musiker Tobias Klomp und seine Freunde haben am Freitag in der reformierten Veldhauser Kirche ein Benefizkonzert für bedürftige Menschen in Syrien veranstaltet. Mit dabei war ein besonderer Überraschungsgast.

Bildergalerie Benefizkonzert mit "Klomp and Friends" Bild / Bild kaufen Benefizkonzert "Tobias Klomp and Friends" in der Veldhauser reformierten Kirche,

Tobias Klomp (links) und der syrische Flüchtling Abdullah Alaliwee nach dem Konzert Foto: Meppelink Die Rezension lesen Sie am Montag in den GN und hier im E-Paper.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen