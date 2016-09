Obergrafschaft

Brand in Mehrfamilienhaus in Schüttorf

Die Feuerwehr Schüttorf hat am Donnerstag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Siemensstraße gelöscht. Menschen kamen nicht zu Schaden – und auch eine Katze in der betroffenen Wohnung konnte gerettet werden.

ab Schüttorf. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Siemensstraße in Schüttorf hat am Donnerstag gegen 15 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte im Bereich des Balkons starken Rauch und alarmierte die Rettungskräfte, die mit sieben Fahrzeugen und 31 Helfern ausrückten. Mehrere Trupps begannen umgehend mit der Brandbekämpfung von außen und auch im Innenangriff. Teile des Dachstuhls (Giebel) fingen ebenfalls schon Feuer. Es gelang, die Flammen zu löschen, bevor diese weiteren Schaden am Dach oder in der Wohnung anrichten konnten. Mit einer Wärmebildkamera wurden die Wohnung, der Dachbereich sowie die darüberliegende Wohnung nach Glutnestern abgesucht. Menschen kamen nicht zu Schaden. Eine Katze, die in der Wohnung war, konnte wohlbehalten gerettet werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Über die Ursache des Feuers gibt es noch keine Erkenntnisse. Der Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

