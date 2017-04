Ticker

Braunschweig steigt auf Rang zwei - Würzburg verpasst Sieg

dpa Düsseldorf. Eintracht Braunschweig bleibt im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga dran. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht rückte am Sonntag dank eines 2:0 (0:0) gegen den VfL Bochum auf den zweiten Platz in der zweiten Liga vor. Die drei Spitzenreiter Stuttgart, Braunschweig und Hannover haben alle gleich viele Punkte. Im Abstiegskampf verpasste Würzburg beim 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Nürnberg den ersehnten Sieg. Den ersten Erfolg nach zuvor zehn Spielen ohne Sieg feierte der SV Sandhausen beim 4:0 (2:0) gegen Schlusslicht Karlsruher SC.