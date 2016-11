Grafschafter Schaufenster

Campusatmosphäre fürs Evangelische Gymnasium

Die Mensa steht in der Mitte des erweiterten Schulkomplexes und ist das Zentrum des neu entstandenen Campus am Gymnasium. Fotos: Kersten

Nordhorner Schule wurde für die Anforderungen des Ganztagsbetriebs umgebaut. Mittelpunkt ist die neue Mensa.

bk Nordhorn. Das Evangelische Gymnasium Nordhorn (EGN) ist nach seiner Gründung 2008 voll ausgebucht und nun auch ausgebaut. Die 3,65 Millionen Euro teure Erweiterung, die der Nordhorner Architekt Joaquim Pena geplant hat, konnte nach einjähriger Bauphase in Betrieb genommen werden. Das EGN hat eine neue Mensa mit moderner Küche, Musik- und Naturwissenschaftsräume und einen neuen Verwaltungstrakt erhalten.

Um der Raumknappheit zu begegnen, wurde die junge Einrichtung nach den Plänen von Landkreis und Kirche kräftig aufgemöbelt: Neben Umbauarbeiten im bestehenden Komplex entstand ein neues Gebäude.

Der Neubau ist durch ein Eingangsmodul mit dem vorhandenen EGN-Haus verbunden. An das zweigeschossige Gebäude schließt sich wiederum seitlich die neue Mensa an. Der Komplex kommt in umgedrehter L-Form daher und schirmt den Schulhof von der dahinter verlaufenden Bahntrasse ab.

Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes ist die gesamte Verwaltung samt Lehrerzimmer untergebracht. In den frei gewordenen Räumen werden seitdem wie auch ursprünglich vorgesehen wieder Klassen unterrichtet. Jeweils zwei Biologie- und Chemieräume zogen in das Obergeschoss des Neubaus. Zuvor wurden die Naturwissenschaften im Obergeschoss des früheren Rohgewebelagers, dem VHS-Gebäude, unterrichtet. Die Etage dort ist nun frei für Kunst- und Musikräume. Generell wurde angestrebt, dass die jeweiligen Fachbereiche zentral beieinanderliegen.

„Der neue zweigeschossige Baukörper mit orthogonal angeordneter Mensa bildet zusammen mit dem im örtlichen Kontext stehenden ehemaligen Rohgewebelager eine räumliche Einheit“, erläutert Architekt Pena seinen Entwurf: „Die Mensa steht nun in der Mitte des erweiterten Schulkomplexes.“ Die Mensa ist so konstruiert, dass sie auch als Aula mit knapp 200 Sitzplätzen dienen kann. Ein Podest im Innenraum stellt bei Veranstaltungen die Bühne dar. „Es ist eine Investition in die Zukunft unserer Jugendlichen“, sagte Landrat Friedrich Kethorn für den Landkreis, der mit 59 Prozent an den Kosten des Neu- und Erweiterungsbaus beteiligt war.

Insgesamt beliefen sich die Kosten für den Neubau sowie die Arbeiten in den Bestandsgebäuden auf rund 3,2 Millionen Euro. Davon entfielen 41 Prozent auf die lutherische Landeskirche. „Gute Schule hat einen guten Preis“, stellte Gerd Brinkmann, Leiter des evangelischen Schulwerks fest. „Gebäude, Räume und Möbel beeinflussten das Lernen und sind von anerkannter pädagogischer Bedeutung“, meint Schulleiterin Dr. Gabriele Obst.

Ausgerichtet ist der Neubau vor allem an die Anforderungen einer Ganztagsschule. Neben der Mensa für das Mittagessen wurden auch Ruhe- und Aufenthaltszonen für Schüler und Lehrer gestaltet. „Das dreigeschossige EGN aus 2008, das denkmalgeschützte Rohgewebelager mit seinen Klassenräumen sowie der VHS und dem entstandenen Fachklassentrakt mit neuer Verwaltung, umsäumen jetzt einen neuen großzügigen Schulcampus“, freut sich Architekt Pena.

Das Gebäude-Ensemble entspricht neuesten Erkenntnissen der Gebäude-Energietechnik und den hohen Anforderungen des Erneuerbare Energien Wärmegesetzes. So wird beispielsweise die für das Gebäude benötigte Heizenergie zu 50 Prozent aus der Abwärme eines hochinnovativen Blockheizkraftwerks versorgt, das zeitgleich auch einen bedeutenden Anteil an erzeugter elektrischer Energie bereitstellt. Zudem verfügt die Mensa über eine Be- und Entlüftungsanlage mit hocheffizientem Rotationswärmetauscher zur Wärmerückgewinnung von etwa 85 Prozent der vorher aufgewendeten Heizenergie. www.evangelisches-gymnasium-nordhorn.de/