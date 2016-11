Grafschafter Schaufenster

Damenoberbekleidung, Deko & Möbel

In dem neuen Geschäft an der Hauptstraße 45 in Nordhorn finden die Kundinnen und Kunden einen bunten und attraktiven Mix aus Damenoberbekleidung, Deko-Artikeln und Möbeln vor.

gn Nordhorn. Der Name ist Programm: stilmix. In dem neuen Geschäft an der Hauptstraße 45 in Nordhorn finden die Kundinnen und Kunden einen bunten und attraktiven Mix aus Damenoberbekleidung, Deko-Artikeln und Möbeln vor. Das Angebot im Bereich Damenoberbekleidung umfasst Jacken, Mäntel, Hosen und Blusen, im Bereich Deko-Artikel Produkte von van Roon und anderen Marken und im Bereich Möbel Artikel unter anderem von Eichholtz. Das Geschäft ist Montag bis Samstag durchgehend von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Ein Lieferservice ist vorhanden. https://de-de.facebook.com/StilMix/

