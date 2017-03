Obergrafschaft

Drei Verletzte bei Unfall in Bad Bentheim

Ein 22-Jähriger hat sich am Montagabend bei einem Unfall in Bad Bentheim schwer verletzt. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer kamen mit leichten Verletzungen davon.

gn Bad Bentheim. Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Montagabend auf der Straße Sieringhoek in Bad Bentheim gegeben. Gegen 18.50 Uhr war laut Polizeibericht der 22-jährige Fahrer eines „Skoda Felicia“ in Richtung Gronau unterwegs. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn ab. Der 44-jährige Fahrer eines „Hyundai Santa Fe“ war in entgegengesetzter Richtung unterwegs und versuchte dem Skoda auszuweichen. „Weil jedoch dessen Fahrer bereits gegengelenkt hatte, kam es zum Zusammenstoß der Autos“, so die Polizei.

Der 22-jährige Mann aus Ahaus wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der 44-jährige Niederländer aus Enschede sowie dessen zwölfjähriger Sohn kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden.