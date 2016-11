Niedergrafschaft

Drei Verletzte bei Unfall in Emlichheim

Auf der Kanalstraße in Emlichheim sind am Donnerstagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Dabei zogen sich drei Menschen zum Teil schwere Verletzungen zu. Der Unfall ereignete sich beim Abbiegen in den Botterdiek.

gn Emlichheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kanalstraße (K 19) in Emlichheim sind am Donnerstag drei Menschen verunglückt. Die 48-jährige Fahrerin eines VW Golf wollte gegen 9.15 Uhr in den Botterdiek abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Kia. Es kam zum Zusammenstoß. Die 72-jährige Beifahrerin des Kia wurde lebensgefährlich verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Lingen geflogen. Der 77-jährige Fahrer des Kia und die Unfallverursacherin wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Emlichheim, drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Gesamtschadenshöhe wird auf mindestens 20.000 Euro beziffert. Die Kanalstraße wurde für die Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen