Grafschaft

Ein Eierbaum für den Vechtehof im Tierpark

Der Tierpark Nordhorn plant die nächste Eierbaum-Aktion. Dafür können Kinder bunte Ostereier selbst gestalten und sie im Tierpark abgeben. Die Eier werden dann an einen Baum gehängt.

Nordhorn. Osterzeit ist auch Eierbaumzeit. Vielleicht habt ihr zu Hause ja auch schon viele bunte Eier an einem Strauß aus Zweigen gehängt? Im Tierpark Nordhorn gibt es zu Ostern immer einen richtig großen Eierbaum am historischen Vechtehof. Die Eier werden aber nicht von den Mitarbeitern des Zoos bemalt, sondern von vielen fleißigen Kindern, die sich an der Aktion beteiligen.

Im vergangenen Jahr wurden weit mehr als 100 Eier am Eingang des Zoos abgegeben und verwandelten den kleinen Baum zu einem echten Blickfang. In diesem Jahr soll die Aktion wiederholt werden. Dazu benötigt der Tierpark eure Hilfe.

Bis einschließlich Ostersonntag, 13 Uhr, könnt ihr ab sofort selbstbemalte oder beklebte Eier im Tierparkeingang abgeben. Diese sollten mit einem Aufhänger versehen und wetterfest gestaltet sein. Bei der Abgabe könnt ihr einen Zettel mit Namen und Adresse ausfüllen. Dieser liegt am Zooeingang bereit. Am Ostersonntag zieht der Osterhase dann am Nachmittag aus einer Box zehn Gewinner. Es gibt Jahreskarten und Preise aus dem Zooshop zu gewinnen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Das Team des Tierparks hofft auf viele tolle Eier, damit es der größte und schönste Eierbaum in der Grafschaft Bentheim wird.