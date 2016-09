Region

Einbrecherbande bei Osnabrück geschnappt

Die Polizei hat auf der A 30 bei Osnabrück eine mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen. Den fünf Männern wirft die Staatsanwaltschaft mindestens 26 Einbruchsdelikte vor.

gn Osnabrück. Nach zwei versuchten Einbrüchen in Saerbeck und Münster hat die Polizei in der vergangenen Woche auf der Autobahnausfahrt der A 30 in Osnabrück-Hellern fünf mutmaßliche Einbrecher gestoppt und vorläufig festgenommen. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, führt die Zentrale Kriminalinspektion (ZKI) Osnabrück, Fachkommissariat Bandenkriminalität, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des schweren Bandendiebstahls.

Im Bericht der Polizeidirektion Osnabrück heißt es: „Die mindestens fünfköpfige Tätergruppe hatte in den zurückliegenden Monaten im gesamten Bereich der Polizeidirektion Osnabrück, unter anderem in Emden, Bersenbrück, Voltlage, Rieste, Bramsche sowie Osnabrück, 26 Einbrüche in Wohnungen und Häuser verübt.“

Geschätzter Gesamtschaden von bis zu 32.000 Euro

Den Tatverdächtigen im Alter von 27 bis 44 Jahren, werden aktuell acht Einbrüche zwischen dem 21. August bis in die vergangene Woche vorgeworfen, die in Bramsche, Halle (Westfalen), Osnabrück, Bissendorf, Münster sowie Saerbeck begangen worden sind. Der entstandene Gesamtschaden, der neben dem erlangten Diebesgut auch den entstandenen Sachschaden beinhaltet, wird durch die Ermittler bisher auf eine Summe von 32.000 Euro geschätzt.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde Anfang September mithilfe einer Tauchergruppe der Bereitschaftspolizei Oldenburg ein Tresor im Mittellandkanal in Bramsche aufgefunden. In weiteren Durchsuchungsmaßnahmen in Osnabrück konnten zudem zwei Waffen sichergestellt werden. Alle Gegenstände stammen aus einer Tat von Anfang September in Münster.

Die Männer wurden am Folgetag der Festnahme auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt; dieser erließ gegen alle Haftbefehl. Alle Männer befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.