Emsgalerie in Rheines Stadtkern eröffnet

Heute wird mitten im Stadtkern von Rheine die Emsgalerie eröffnet. Rund 50 Geschäfte warten dort auf ihre Kunden. Bauherr und Investor ist Hermann Klaas, Eigentümer und Bauherr des Lingener Lookentorzentrums.

Rheine. So manches Projekt hat seine Neueröffnung schon verschieben müssen, weil Brandschützer, Gewerbeaufsicht und andere Behörden die letzte Abnahme verweigert haben. „Mehr als 50 Bescheinigungen braucht man und es gilt Null Toleranz“, berichtete am Mittwochnachmittag Hermann Klaas, Projektentwickler und Investor der neuen Emsgalerie in Herzen der Stadt Rheine. Entsprechend zufrieden zeigte er sich, dass er um 15 Uhr, zu Beginn seiner Pressekonferenz, die Inbetriebnahmegenehmigung, letztendlich unterzeichnet von der Stadt Rheine, in Händen hielt.

Für Klaas, seine Frau Anne Klaas, Geschäftsführerin des Einkaufszentrums, für Innenarchitekt Thomas Schaper (Lingen/Rotterdam) und Centermanager Patrick Stürmer ist damit die letzte Hürde genommen, auch wenn die Handwerker noch unter Hochdruck letzte Arbeiten verrichten.

Von diesem Druck sollen die Kunden, die ab heute die Emsgalerie entdecken dürfen, nichts spüren. 50 Geschäfte sind dann geöffnet, vom Modeanbieter bis hin zum Friseur, und etliche gastronomische Betriebe bieten einen Querschnitt an Snacks, Gebäck, Obst und schnellen Mahlzeiten.

Die Einkaufsgalerie mit ihren 17.000 Quadratmetern Fläche und einem Parkhaus an der Emsstraße mit 500 Einstellplätzen ist in der Fußgängerzone Rheines gelegen, zwischen der Münsterstraße und dem Ring, der Emsstraße und dem Emsufer. Gutachter haben berechnet, dass in dieser „1a-Lage“ mit einem täglichen Kundenvolumen von 13.000 bis 15.000 Menschen gerechnet werden darf, berichtet Hermann Klaas.

Neun Jahre lang habe es gedauert, von der Idee über den Ankauf der 22 Grundstücke von unterschiedlichen Eigentümern bis hin zum Eröffnungstag. Die reine Bauzeit betrug dagegen „nur“ 17 Monate. Insgesamt investierte Klaas in sein Projekt 80 Millionen Euro.

Klaas erinnerte gestern an viele Erlebnisse und Eindrücke, die ihn in dieser Zeit begleitet haben. Sein erster Eindruck von Rheines Stadtzentrum im Jahr 2007 sei nicht berauschend gewesen. Die Fläche, die ihn interessierte, habe im Zustand der Bebauung „eher an Ostdeutschland nach der Wende“ erinnert, die Ems war hinter einer 2,2 Meter hohen Flutmauer versteckt. Klaas hat beides erschlossen. Die Flutmauer wurde teilweise abgetragen und durch versenkbare Wehre ersetzt. Von einer Terrasse aus kann man jetzt das Emsufer genießen.

Im Innern der Galerie hat der Bauherr viel Wert auf eine harmonische Ausstattung gelegt: In einem großen Wasserbecken im Untergeschoss sprudeln bis zu 13 Meter hohe Fontänen, echte Bäume, importiert aus Florida, wachsen in hölzernen Kuben und an den drei riesigen Deckenabteilungen prangen farbenfrohe Kunstwerke der niederländischen Malerin Margriet Smulders. Neben den Kunden und Schaulustigen sollen sich auch die 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Emsgalerie wohlfühlen.

Am heutigen Donnerstag um 8 Uhr eröffnet die Emsgalerie Rheine. Freitag, Samstag und Sonntag bleiben die Geschäfte, auch in der Rheiner Innenstadt, bis 22 Uhr geöffnet. Ein Feuerwerk wird ebenfalls heute gegen 22.15 Uhr vom Dach der Emsgalerie aus gezündet.