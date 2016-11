Grafschafter Schaufenster

Ensemble der Grafschafter Volksbank neu formiert

Ein Projekt mit Strahlkraft war es für die Bank. Städtebaulich ist zwischen der Jahn- und Bahnhofstraße ein neues Ensemble entstanden, das den Anspruch hat, starke einzelne Charaktere zusammenzubringen.

Nordhorn. Im Frühjahr 2011 erhielt Lindschulte Ingenieure + Architekten den Gesamt-Planungsauftrag für die Neugestaltung der Grafschafter Volksbank eG in Nordhorn. Erhöhte Anforderungen an den Kundenverkehr sowie größerer Platzbedarf machten eine Grundsanierung des Anfang der 70er Jahre errichteten Gebäudes, auch unter energetischen und gebäudetechnischen Gesichtspunkten sowie eine Erweiterung inklusive einer Tiefgarage mit 39 Plätzen notwendig.

In den Händen des Nordhorner Planungsbüros lag damit die komplette Planungsverantwortung für ein bedeutendes regionales Leuchtturmprojekt: das größte Bauprojekt in der über 100-jährigen Geschichte der Grafschafter Volksbank – in einer städtebaulich exponierten Lage und im kritischen Fokus der Öffentlichkeit.

Im Ergebnis wurde das zweigeschossige Stadthaus und das eingeschossige Wohnhaus an der Jahnstraße erhalten und in das neue Ensemble integriert. Ein Gebäuderiegel verbindet die Altbauten mit dem neuen Bankhaus. Eine „kleinteilige, aber selbstbewusste Struktur“ nennt Volksbank-Vorstand Andreas Kinser den städtebaulichen Entwurf, als „Understatement, das zu uns passt.“

„Die fünf eigenständigen Baukörper der Grafschafter Volksbank, mit jeweils unterschiedlich ausgeprägtem Erscheinungsbild, galt es optisch zu verbinden“, erklärt Architektin Petra Bergmann-Leßmann: „Im Gegensatz zu einer gestalterischen Einheit wurde die Fassade des Neubaus als Bindeglied zu den ehemaligen Wohngebäuden der Jahnstraße 5 und 7 bewusst als farbliches Einzelbauteil formuliert. Die ockerfarbenen Verblendfarben stammen aus der gleichen Farbfamilie und vermitteln zwischen den vorhandenen Tönen.“

Das neue Bankhaus zitiert die Fassade des 70er-Jahre-Baus, den der Nordhorner Architekt Bert Breidenbend entworfen hat. Die Stahlbetonkonstruktion mit der Stützenfreiheit zum Eingangsbereich und den weit auskragenden Deckenfeldern ist in ihrer Formsprache zeitlos, sauber gebaut und gut erhalten. Die Fenster und die Dämmung wurden erneuert. Besonders markant ist der Anstrich, der dem massiven Betonbau einen warmen, erdigen Charakter verleiht.

Dazu die Architektin: „Die Bestandsfassade der Hauptstelle an der Bahnhofstraße, eine mit rohen Brettern geschalte und nun sanierte Betonfläche, spiegelt in ihrer leichten Unregelmäßigkeit die Struktur des Umfeldes wieder. Der neue Anstrich unterstreicht die Eigenständigkeit und lehnt sich an die farbliche Optik des Neubaus. Holzfenster und bewegliche Holzpaneele der Fassaden unterstützen den gewählten erdigen Farbton.

Im Kontrast dazu steht das Anthrazitgrau. Alle Fensterdeckleisten aus Aluminium und Elemente der Außenbereiche wie Geländer, Vordächer, Fahrradständer, Pflastermaterialien stellen ein durchgängiges Konzept mit dieser Farbe dar.“

Bautechnisch ist die Volksbank auf dem neuesten Stand und übertrifft – je nach Gebäudeteil – die geforderten Werte um bis zu 50 Prozent, verrät Frank Legtenborg, Teamleiter Innere Dienste bei der Volksbank. Für ihn und besonders auch den Bauleiter Stefan Jörden war die Sanierung eine spannende Aufgabe – zumal viele Arbeiten „unter laufender Rahmenfunktion“ durchzuführen waren. Bis zu 120 Handwerker haben sich zu Spitzenphasen gleichzeitig auf dem Gelände aufgehalten, so Jörden. Vor allem die Gründung der Tiergarage war ein Kraftakt für die Ingenieure.

Für die Neugestaltung der Innenräume hat sich Lindschulte den Umfeldgestalter Ulrich Krüger aus Münster ins Boot geholt. Zusammen mit den Mitarbeitern der Volksbank wurden Abläufe durchgespielt, eine Logistik, eine Ergonomie und ein Ambiente entwickelt, das „Lust auf produktive Arbeit“ machen soll, so Vorstand Kinser. www.grafschafter-volksbank.de