Ticker

EU plant schärfere Abgaswerte ab 2021 - Hilfen für E-Ladestationen

dpa Brüssel. Die EU plant schärfere Abgas-Grenzwerte und finanzielle Hilfen für Ladestationen, um umweltfreundlichen Elektro- und Brennstoffzellenautos in Europa zum Durchbruch zu verhelfen. Dies kündigte Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur zum Start der Hannover Messe an. Die neuen Schadstoff-Grenzwerte sollen demnach ab 2021 gelten. Sein Maßnahmenbündel zum umweltfreundlichen Verkehr will er Ende Mai präsentieren. Heute und morgen besucht Sefcovic die Hannover Messe.