Obergrafschaft

Facebook-Nutzer fordern Ehrenamtsbeauftragten

Die Mitglieder der Facebookgruppe „Schüttorfer Kommunalpolitik“ fordern in einem offenen Brief eine Planstelle für die Betreuung und Koordinierung der ehrenamtlichen Arbeit in der Samtgemeinde Schüttorf.

gn Schüttorf. „Die ehrenamtliche Arbeit unserer Bürger hat einen zunehmend hohen Stellenwert für das Gemeinwohl“, begründen die Facebooknutzer ihre Forderung an die Verwaltung. Die Betreuung der Ehrenamtler durch die Verwaltung der Samtgemeinde Schüttorf werde dieser Bedeutung nicht immer gerecht. „Immer wieder wird von Ehrenamtlern darauf hingewiesen, dass zu hohe bürokratische Hürden genommen werden müssen, wenn es um das Ersuchen von konkreten Hilfestellungen geht. Entscheidungen werden oft sehr spät oder gar nicht getroffen. Eine zusätzliche Erschwernis der Ehrenamtsarbeit ist zudem, dass es keinen direkten Ansprechpartner in der Verwaltung gibt, der sich mit vielfältigen Aufgaben und Anforderungen des Ehrenamtes auskennt, bei dem man auf dem ,Kleinen Dienstweg‘ vorstellig werden kann, wenn eine schnelle Entscheidung gebraucht wird“, meinen die Antragsteller. Diese aus Sicht der Ehrenamtler oft sehr mühselig gestaltende Zusammenarbeit mit der Verwaltung, aber auch mit der Politik, sei mit ein Grund für Frustrationen und damit auch eine Ursache, dass es in vielen Bereichen der ehrenamtlichen Arbeit an Mitstreitern und vor allem an Nachwuchs mangele. Die/Der Ehrenamtsbeauftragte ist erster Ansprechpartner für alle lokalen Belange der ehrenamtlichen Arbeit in der Samtgemeinde Schüttorf

erfasst alle „Ehrenämter“ in der Samtgemeinde Schüttorf in ein zu erstellendes Ehrenamts-Verzeichnis

eruiert regionale und überregionale Fördermöglichkeiten für die Ehrenamtsarbeit in Schüttorf

vertritt die Interessen des lokalen Ehrenamtes bei überregionalen Veranstaltungen

zeigt Schnittmengen bei der Ehrenamtsarbeit auf, um positive Synergieeffekte zu erzielen

unterstützt die Nachwuchsgewinnung für das ehrenamtliche Engagement in der Samtgemeinde Schüttorf

berichtet regelmäßig über Erfolge und Defizite der ehrenamtlichen Arbeit in zuständigen Ausschüssen und Gremien

fördert die Öffentlichkeitsarbeit/Außendarstellung der ehrenamtlichen Arbeit in der Samtgemeinde Schüttorf

ist zuständig für die Vergabe von öffentlichen Räumen, Arbeitsmitteln und Einrichtungen für die ehrenamtliche Arbeit

koordiniert die Arbeit von privaten und öffentlichen Einrichtungen, die im Aufgabenbereich der Ehrenamtsarbeit tätig sind, mit denen der ehrenamtlichen Einrichtungen. Diese Bürger-Anregung wurde auf der Facebookgruppe „Schüttorfer Kommunalpolitik“ vorgestellt und ist ein Ergebnis einer Diskussion über die verschiedenen Aspekte der Ehrenamtsarbeit in der Samtgemeinde. Bislang gebe es noch keine Reaktion aus der Verwaltung, sagte Hans-Dieter Schrader von der Facebook-Gruppe.

