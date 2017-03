Nordhorn

Festival „Charming for the Noise“ im Jugendzentrum

Ein Rock-Festival kann mehr sein, als der Auftritt einiger Bands. Das hat das „Charming for the Noise 2017“ am Freitag und Sonnabend mit acht Gruppen im Nordhorner Jugendzentrum an der Denekamper Straße gezeigt.

gn Nordhorn. Acht Bands an zwei Abenden, alle mit regionalem Bezug, für zwei Euro pro Konzert in einem Jugendzentrum: Das sind die Fakten zum „Charming“. Es war keine riesige Veranstaltung, insgesamt kamen rund 300 Besucher. Gezeigt wurde auch nicht immer perfekte, aber handwerklich gute Musik mit starken Momenten. Dargeboten wurde sie am Freitag von „Left Out“ aus Gronau, „In Empty Eyes“ aus Neuenhaus, „Triton“ aus Nordhorn, Neuenhaus und Lohne sowie von „The Nerds“ aus Neuenhaus, Veldhausen und Esche. Am zweiten Tag standen dann „Lightpuzzle“ (Nordhorn, Rheine), „Cold Desert“ (Nordhorn), „Hart“ (Köln) und „Empty Veins“ (Münster) auf der Bühne. Die Bands konnten sich bewerben, nachdem Dirk Weustink das Festival ausgeschrieben hatte. Doch diese Ausschreibung sei fast unnötig gewesen, erzählt der Sozialarbeiter des Jugendzentrums: „Viele haben sich von selbst gemeldet, ob sie in diesem Jahr auf dem ,Charming‘ spielen dürfen.“ Bis 2011 war das Festival ein Contest, in dem die Bands um die Gunst des Publikums stritten. „Das wollten wir aber nicht mehr“, berichtet Weustink: „Die haben es schwer genug. Wir wollten ein Happening für die regionalen Bands, ein kleines Festival.“ Eine Veranstaltung also, bei der sich regionale Gruppen zeigen und wohlfühlen dürfen. Dafür sorgten beim „Charming“ vor allem die Ehrenamtlichen im Jugendzentrum, die die Musiker im Backstagebereich fast familiär versorgten. Zudem wurde eine Veranstaltungstechnik geboten, die man in einem Jugendzentrum kaum vermuten würde. Der Radiosender Ems-Vechte-Welle übertrug das Festival live. Nicht zuletzt bietet das „Charming“ den jungen Bands ein bunt gemischtes Publikum. Da waren auch diesmal die rockaffine Jugend, grau melierte Junggebliebene oder auch der Steppke, der in Mamas Begleitung und mit großen Augen erstmals den wummernden Bass im Bauch spürte. Und dann gab es am Samstagabend beim „Charming for the Noise“ auch einen besonderen „Fanklub“: junge Menschen mit Behinderung, die von der Nordhorner Lebenshilfe betreut wurden und mit „Cold Desert“, in der zwei ihrer Betreuer spielen, eine Riesenparty feierten: Mit lauter Musik, einem Bassisten im Publikum und jeder Menge Energie.

