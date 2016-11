Grafschafter Schaufenster

Grenzland Elektro bietet Installation und Service

am Uelsen. Seit Kurzem gibt es im Gewerbegebiet an der Robert-Bosch-Straße 2 in Uelsen mit Grenzland Elektro eine neue Abteilung innerhalb der Niedergrafschafter Genossenschaften RWG-Ringe-Wielen-Georgsdorf eG, der Raiffeisen Ems-Vechte und der RWG Veldhausen.

Aus der ehemaligen Haus-, Hof- und Stalltechnik der Grenzland-Märkte ist ein Partner für Elektroinstallationen und Service für Privat- und Gewerbekunden entstanden.

Der Bereich Elektroinstallation beinhaltet die Aspekte Neubau, Altbausanierung, Stalllüftungen, Boxenlaufställe und LED-Beleuchtung, der Bereich Serviceleistungen die Aspekte Störungsdienst, Montage/Wartung, Reinigung von Rohrsystemen, Reparaturen, Wasseraufbereitung und den E-Check von Anlagen und Kleingeräten.

Die Abteilung Grenzland Elektro ist von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 17 Uhr zu erreichen. Termine vor Ort erfolgen nach Absprache. Nähere Informationen erfolgen über den Abteilungsleiter und Elektromeister Jens Berens, Telefonnummer 05942 7208274, E-Mail Berens@grenzland-elektro.de, Internet www.grenzland-markt.de/grenzland-elektro/