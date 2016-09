Region

Heinz Rolfes kandidiert nicht mehr für Landtag

Von Thomas Pertz

Der Lingener CDU-Landtagsabgeordnete Heinz Rolfes wird bei den kommenden Landtagswahlen nicht erneut kandidieren. Dies kündigte Rolfes am Montag in einem Gespräch in Lingen an. Zu seinem Wahlkreis gehört auch Schüttorf.

Lingen. In einem Brief, der Anfang dieser Woche einging, hatte der 69-Jährige den Lingener CDU-Kreisvorsitzenden Markus Silies und den Vorsitzenden der Schüttorfer CDU, Stefan Niehaus, von seinem Schritt informiert. Rolfes vertritt seit 1994 den Wahlkreis 80 für die CDU, zu dem das südliche Emsland (ohne die Samtgemeinde Lengerich) und die Samtgemeinde Schüttorf gehören. Damals hatte der gelernte Starkstromelektriker den Lingener Werner Remmers als Landtagsabgeordneter für die Region abgelöst. Er habe bewusst die Kommunalwahlen abwarten wollen, begründete Rolfes den Zeitpunkt seiner Entscheidung. Die Landtagswahl werde vermutlich im Januar 2018 stattfinden. „Wenn ich mich für unverzichtbar halten würde, wäre es ja um den politischen Nachwuchs in unserer Partei schlecht bestellt“, meinte der Christdemokrat. Genau das sei nicht der Fall. Er sei überzeugt davon, dass es im gesamten Wahlkreis geeignete Kandidaten gebe. „Ich trete deshalb guten Gewissens ab“, sagte der CDU-Politiker. Stets mit großer Mehrheit direkt gewählt Rolfes hatte in den Wahlgängen seit 1994 seinen Wahlkreis stets direkt gewonnen und dabei zwischen 58 und 72 Prozent der Stimmen geholt. Zu den Schwerpunkten seiner Arbeit zählt die Haushalts- und Finanzpolitik, aber auch Bundes- und Europaangelegenheiten. Das Thema Justiz beschäftigte ihn ebenfalls viele Jahre lang. Markus Silies, der Rolfes 2014 als Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Lingen abgelöst hatte, bezeichnete diesen als „Politiker mit Kopf, Herz und Hand“. Rolfes sei in der Lage, zu Fragen auf den unterschiedlichsten Politikfeldern eine plausible Antwort zu geben. Dabei helfe ihm auch sein persönlicher Kompass, der sich an der katholischen Soziallehre orientiere. Niehaus: Rolfes hat Schüttorf immer gut vertreten Stefan Niehaus verwies darauf, dass sich die CDU in der Samtgemeinde Schüttorf von Rolfes stets gut vertreten und informiert gefühlt habe, was zum Beispiel Fragen der Wirtschaftsförderung wie Fördermittel und die Erweiterung von Gewerbegebieten anbelange. Dies hätten auch die guten Wahlergebnisse für den Lingener in all den Jahren dokumentiert. Die Schüttorfer hätten den Vorteil, dass sich neben Rolfes auch Reinhold Hilbers als Grafschafter CDU-Politiker für die Interessen der Bürger einsetze, sagte Niehaus. Die beiden CDU-Verbände kamen überein, dass am 1. Dezember eine gemeinsame Kreisvorstandssitzung stattfinden soll. Dem aktuellen Fahrplan zufolge soll dann bis Mitte Januar Gelegenheit sein, Kandidatinnen oder Kandidaten vorzuschlagen. Die Nominierungsveranstaltung soll am 21. Februar um 19 Uhr im Drive-und-Train-Center der Maschinenfabrik Krone in Spelle stattfinden.

