Niedergrafschaft

Heinz Welling Ehrenbürgermeister in Wietmarschen

Eines der Urgesteine der Wietmarscher Politik ist am Donnerstag mit einer hohen Auszeichnung aus der aktiven Politik entlassen worden. Christdemokrat Heinz Welling trägt ab jetzt den Titel eines Ehrenbürgermeisters.

Wietmarschen. Die neuen und ehemaligen Mitglieder des Gemeinderates Wietmarschen erhoben sich von ihren Sitzen, als der hauptamtliche Bürgermeister Manfred Wellen die Ernennungsurkunde für den stets ehrenamtlich im Einsatz gewesenen Heinz Welling verlas. „Der Titel Ehrenbürgermeister ist die bedeutenste Auszeichnung der Gemeinde“, betonte Wellen. Der Geehrte sei am 10. Februar des Jahres 1981 erstmals als Nachrücker in den Gemeinderat gekommen und seitdem bei sieben Kommunalwahlen jeweils wiedergewählt worden, und das mit stetig steigender Stimmenzahl.

„Du hast stets für deine Meinungen und Überzeugungen gekämpft“

Neben seiner 35-jährigen Ratstätigkeit hat sich Heinz Welling auch seit 25 Jahren als stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde engagiert. „Heinz Welling hat sein Amt mit Leib und Seele ausgefüllt. Dabei standen die Belange der Gemeinde stets im Vordergrund“, betonte Bürgermeister Wellen bei der Ehrung. Zudem sei er Welling dankbar, dass er ihm in den vergangenen zwei Jahren beim Einstieg in die Aufgaben des hauptamtlichen Bürgermeisters stets unterstützt habe. Welling sei „auch bei nicht sehr angenehmen Terminen“ ein Partner in der Zusammenarbeit gewesen. „Du hast stets für deine Meinungen und Überzeugungen gekämpft“, attestierte Wellen dem scheidenden CDU-Politiker. Zudem habe er immer loyal die Beschlüsse des Rates vertreten. Wenn Welling siebenmal von den Bürgern wiedergewählt worden sei, so Wellen, sei das auch ein Zeichen für dessen nachhaltige Politik.

Nachfolger von Welling im Amt des ersten politischen Stellvertreters des hauptamtlichen Bürgermeisters ist seit Mittwoch Johannes Osseforth. Dieser hat bislang das Amt des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters bekleidet. Der Rat der Gemeinde Wietmarschen votierte in geheimer Wahl einstimmig für den CDU-Politiker Johannes Osseforth. Dieser bedankte sich für das große vertrauen und versprach: „Ich werde versuchen, das Amt unparteiisch auszuüben.“ Im Gemeinderat gehe es auch nicht um Weltpolitik, sondern um das Wohl der Gemeinde.

Zweite ehrenamtliche Stellvertreterin ist Monika Wassermann

Erste Bürgermeisterin in der Geschichte der Gemeinde Wietmarschen ist Monika Wassermann. Die CDU-Politikerin wurde vom Rat zur zweiten ehrenamtlichen Stellvertreterin von Manfred Wellen gewählt. Für Wassermann votierten 23 Ratsmitglieder.

Im Verwaltungsausschuss als wichtigem Gremium sind neben Bürgermeister Manfred Wellen (CDU) als Vorsitzendem die Parteien mit folgenden Politikern vertreten. CDU: Heinz Bökers, Theo Heilemann, Stefan Helming, Maria Krämer, Dieter Nüsse, Johannes Osseforth und Monika Wassermann. SPD: Hermann Nüsse.