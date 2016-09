GN-Szene

Inka Kossen: Willkommen in Uganda!

Inka Kossen aus Nordhorn arbeitet derzeit für die Welthungerhilfe in Uganda. Dieses Mal berichtet sie über Menschen ohne Hoffnung und Perspektive.

„Willkommen in Uganda“ – So wurde ich in meiner Einsatzstelle empfangen, um für 12 Monate einen Freiwilligendienst im Westen dieses Landes zu leisten – und so wird jeder in Uganda empfangen.

Ich arbeite bei der YAWE Foundation (Youth and Women Empowerment Foundation), die hauptsächlich zum Ziel hat, Jugendliche und Frauen zu unterstützen. YAWE bietet ihnen verschiedene Ausbildungen, zum Beispiel als Bäcker, Friseur oder Näherin. Die Lehrgänge dauern in der Regel sechs Monate. Eher eine Art Training also. Es ermöglicht ihnen dennoch neue Berufsmöglichkeiten und die Chance, auf eigenen Beinen zu stehen. Dabei geht es auch darum, das Selbstbewusstsein der Jugendlichen zu stärken. Die meisten, die hier bei YAWE ausgebildet werden, sind HIV-positiv. Viele von ihnen erhalten von der eigenen Familie keine Hilfe oder Unterstützung. Allgegenwärtig sind Plakate wie „HIV tötet“, sie hängen selbst in Schulen. Kein Wunder also, wenn diese Jugendlichen keine Motivation verspüren, sich weiter auszubilden. Aber auch viele Mädchen, verlassen die Schule ohne Abschluss. Schwangerschaft oder Ehe sind Gründe für rund die Hälfte aller Mädchen, die Schule abzubrechen, noch bevor sie das 16. Lebensjahr erreicht haben.

Hinzu kommt, dass den Familien häufig das Geld fehlt, um mehrere Kinder zur Schule schicken zu können. Die Wahl fällt dann meistens auf die Jungen. Die Mädchen bleiben zu Hause und müssen dort mithelfen, bis sie eine eigene Familie gründen. Aber auch diese Familie bietet keine Sicherheit.

Auf einer Veranstaltung unter dem Thema „Unsere Kinder, unsere Zukunft“ haben junge Menschen ihre Geschichten erzählt. Ein Mädchen berichtete, dass sie mit 15 Jahren die Schule verlassen hatte, um einen Mann zu heiraten, der anfangs noch ihre Familie finanziell unterstützt hatte. Mit 16 wurde sie schwanger, mit 17 trennten sie sich und im selben Jahr erfuhr sie, dass sie sich mit dem HI-Virus angesteckt hatte. Alleinerziehend, ohne Ausbildung und HIV positiv. Leider keine Seltenheit in Uganda.

Für diese Menschen wird YAWE unterstützend tätig. Ihnen wird über Aufklärung und Gespräche neuer Mut gegeben, eine Plattform geschaffen, damit sie sich gegenseitig austauschen und unterstützen können und natürlich die erwähnten Ausbildungslehrgänge geboten. Sie werden motiviert, ihr Leben aktiv in die Hand zu nehmen.

Motivation ist auch das Stichwort, warum YAWE ausgewählt wurde, Frauen zu empfangen, die in Uganda als Flüchtlinge aus dem Südsudan, Ruanda oder dem Kongo leben. Diese Frauen, die ich bei ihrem Besuch in der YAWE Foundation kennengelernt habe, litten unter ähnlichen Schwierigkeiten. Viele der jungen Frauen hatten bereits Kinder. Sie leben in Flüchtlingscamps in verschiedenen Teilen des Landes. Dort werden sie medizinisch wie auch mit Kleidung und Lebensmitteln versorgt. Diese Camps wurden meist von Hilfsorganisationen gegründet und unterhalten, wie beispielsweise der UN.

Auch wenn viele der Flüchtlingsfrauen, die ich kennengelernt habe, den Wunsch haben eines Tages in ihre Heimat zurückzukehren, haben sie in Uganda die Chance neu anzufangen und sich eine neue Existenz aufzubauen.

Die Regierung Ugandas stellt diesen Camps Ackerland zur Verfügung, das die Flüchtlinge nutzen können, um verschiedene Produkte wie Bohnen oder Süßkartoffeln anzubauen, um sich selbst zu versorgen und so unabhängiger von Hilfe zu werden. Da nun aber viele seit Jahren in diesen Camps leben, sind sie demotiviert. Es fehlen ihnen die Hoffnung und der nötige Impuls, um eine Ausbildung zu beginnen.

Der Besuch bei uns sollte dazu dienen, ihnen Hoffnung und die nötige Motivation zu geben, um eine Lehre anzufangen und so irgendwann gänzlich ohne die Hilfe der Camps auszukommen. Motivation durch den Austausch mit Gleichaltrigen, die bei YAWE eine Ausbildung machen. Die Ausbildung in den Camps ist umsonst. Viele der Frauen, die ich getroffen habe, entschieden sich als Friseurin oder Näherin ausgebildet zu werden.

In Uganda erhalten sie eine neue Perspektive und sind frei in ihrer Entscheidung, irgendwann in ihre Heimat zurückzugehen oder in Uganda zu bleiben. Gerade wenn sie beruflich Fuß gefasst und eine Familie gegründet haben, ist das der Wunsch vieler. Aber selbst ohne berufliche Qualifikation dürfen sie in Uganda bleiben. Es geht darum, Leben zu retten. Darum heißt man die Menschen hier willkommen. Willkommen in Uganda.