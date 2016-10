Grafschaft

Ist verschenktes Interrail-Ticket eine gute Idee?

Die EU-Kommission berät darüber, jedem Jugendlichen in der Europäischen Union zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu schenken. Damit kann man eine bestimmte Zeit in Europa reisen. Was halten die Grafschafter davon?

Umfrage Sollte jeder EU-Bürger zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket geschenkt bekommen? Ja, das ist eine gute Idee. Junge Leute können so Europa kennen- und schätzenlernen. Nein, das ist doch nur Geldverschwendung. Weiß ich nicht. 44% Ja, das ist eine gute Idee. Junge Leute können so Europa kennen- und schätzenlernen. 52% Nein, das ist doch nur Geldverschwendung. 4% Weiß ich nicht. 583 abgegebene Stimmen Sie möchten Ihre Meinung begründen? Nutzen Sie dazu gerne weiter unten unsere Kommentarfunktion.

