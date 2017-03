Obergrafschaft

Klicktipp: Stadtschützenfest Bad Bentheim 2017

Die Vorfreude ist groß: Anfang September feiern die Bentheimer Bürger ihr Stadtschützenfest. Auf der Webseite erfahren Interessierte Wissenswertes und bekommen anstehende Termine rund um die Festtage auf einen Blick.

Bad Bentheim. Die Bogengemeinschaften stecken schon mitten in den Vorbereitungen für das große Schützenfest, das vom 2. bis 9. September in Bad Bentheim gefeiert wird. Am 16. Juni steht das erste Lötkengießen an, am 5. August der Uniformappell und am 26. August ist das Grünschlagen vorgesehen. Viele Informationen rund um die Festtage bekommen Interessierte auf der Webseite des Stadtschützenfestes 2017. Hier gibt es auch Hintergrundwissen zum Lötkengießen oder Schützenoffizierkorps. So erfährt der Leser beispielsweise, dass das Lötken seit mindestens 1879 die Schützen zur Teilnahme am Königschießen und zum Eintritt zu den Abendveranstaltungen im Festzelt berechtigt. Darüber hinaus gibt es Infos zum Jugendabend, den Werbeumzügen, der Musik, dem Festzelt und der Festwoche an sich.

Übrigens gibt es auch eine Facebookseite zum Stadtschützenfest. Hier gibt es immer mal wieder Neuigkeiten, Fotos oder Videos zu den Vorbereitungen.

Bis Juni beziehungsweise September ist es zwar noch ein bisschen hin, aber wir wissen ja: Vorfreude ist die schönste Freude – reinklicken lohnt sich daher also schon mal!