Obergrafschaft

Kompromiss für Brückenbau gefunden

Die geplante Brücke über die B403 müsse jederzeit für Fußgänger und Radfahrer gleichzeitig in beide Richtungen nutzbar sein, sagt die SPD. Aus Sicht der CDU sind 5,50 Meter aber zu breit.

Bad Bentheim. Intensive Diskussionen gab es am Montagabend im Bad Bentheimer Stadtrat. Es ging um die geplante Brücke über die Bundesstraße403 zur Prof.-Prakke-Straße im Rahmen der Verlegung der Bushaltestellen zum Bahnhof (die GN berichteten). Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Abstimmung über den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt Bad Bentheim und der Grafschafter Parkraum Management GmbH & Co. KG (GPM) über den Umbau und die Unterhaltung des Bahnhofsvorplatzes in Bad Bentheim.

Die von der Verwaltung nach einem SPD-Antrag vorgeschlagene Breite von 5,50 Meter ist der CDU zu breit (die GN berichteten). Darauf wies am Montagabend erneut Ratsherr Wilhelm Klinge (CDU) hin. „Wir schlagen eine Brückenbereite von 4,50 vor“. Bürgermeister Dr. Volker Pannen erklärte: „Uns war die Schulwegsicherung wichtig. Für die Schüler ist es gut, den Busbahnhof auf die andere Seite des Trogs zu verlegen.“ Bei den 5,50 Metern sieht der Entwurf drei Meter Gehweg und 2,50 Radweg vor.

Johann Bardenhorst (SPD) unterstrich nochmals die Forderungen seiner Partei: „Wir werden den Vertrag nicht scheitern lassen. Die Brücke muss aber für Fußgänger und Radfahrer gleichzeitig in beide Richtungen genutzt werden können, sie müssen die Brücke jederzeit nutzen können, ohne abzusteigen und die Räder zu schieben.“ Außerdem müsse die Brücke die Anforderungen der Barrierefreiheit erfüllen. „Wenn diese Kriterien nicht erfüllt werden, dann müssen andere die Verantwortung tragen“, sagte Bardenhorst.

Die Grünen zeigten sich mit dem Vorschlag 4,50 Meter einverstanden. „Für uns ist das ein Kompromiss, den wir mittragen können“, sagte Friedhild Füser. Auch Peter Wiering von der FDP zeigte sich einverstanden: „Bei einer Breite von 4,50 Meter kann jeder vernünftige Verkehrsteilnehmer die Situation richtig einschätzen. Wir müssen nicht streiten, 4,50 Meter sind mehr als genug.“

Mit 15-Ja-Stimmen und acht Enthaltungen wurde der Antrag von Wilhelm Klinge auf Änderung der Straßenbreite auf 4,50 Meter angenommen. Der städtebauliche Vertrag wurde anschließend einstimmig beschlossen.