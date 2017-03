Obergrafschaft

Kunstrasenplatz soll im Oktober fertig sein

Die Aufträge für die Baumaßnahmen am Schüttorfer Sportpark sollen im Mai ausgeschrieben werden. Der Arbeitskreis Kunstrasenplatz hat sich derweil verschiedene Plätze in der Region angesehen.

Schüttorf. Mit 100.000 Euro wird sich der FC Schüttorf 09 an den Umbauarbeiten des Sportparks an der Salzberger Straße beteiligen (die GN berichteten). Für Stadtdirektor Manfred Windhaus eine Leistung, die gar nicht hoch genug zu bewerten ist. „So ein Kraftakt eines gemeinnützigen Vereins ist schon sehr bemerkenswert. Ein solcher Verein erarbeitet ja nur sehr geringe Überschüsse. Es ist eine große Freude für uns, dass der FC diesen Weg mitgeht.“ Zur Unterstützung des Vereins ruft Windhaus die Schüttorfer Bevölkerung und auch die Wirtschaft auf. „Was beim FC ehrenamtlich geleistet wird, ist schon bemerkenswert“, sagt der Stadtdirektor.

Mit den Bauarbeiten am Sportpark soll nach dem Willen der Stadt zügig begonnen werden. An erster Stelle stehe bei den Umbaumaßnahmen an der Salzberger Straße die Errichtung des Kunstrasenplatzes. „Der Plan sieht vor, dass der Platz am 30. Oktober fertig ist“, kündigt Windhaus an. Das sei für den Trainingsbetrieb wichtig. Die Aufträge sollen Anfang Mai ausgeschrieben werden.

Der eingerichtete „Arbeitskreis Kunstrasenplatz“ hat laut Windhaus bisher einmal getagt. „Wir haben uns Plätze in Nordhorn, Neuenkirchen, Rheine, Gronau und Emsbüren angesehen“, berichtet der Stadtdirektor. In der kommenden Woche werden sich die Mitglieder des Arbeitskreises erneut treffen. Zeitnah soll dann auch eine Entscheidung über den Belag fallen. Beim Untergrund hat man sich bereits festgelegt, dass dieser ein DIN-Platz werden soll. Prof. Udo Schmidt, der bereits im Fachausschuss zum Thema Kunstrasen gesprochen hatte, wird in der kommenden Arbeitskreissitzung über verschiedene Beläge und die entsprechenden Kosten informieren.

Wenn abschließend die exakte Höhe der Kosten feststeht, sollen auch die Anträge auf Fördergelder aktualisiert werden. „Wir hatten diesbezüglich bereits gute Gespräche mit dem Landkreis und dem Landessportbund“, berichtet Manfred Windhaus.

Die Umbaumaßnahmen am Schüttorfer Sportpark sollen zum Ausgleich dienen, weil durch ein neues Baugebiet an der Salzberger Straße Trainingsplätze wegfallen.

Der Kunstrasenplatz ist dabei ein Teil des Konzeptes. Südöstlich neben dem Kunstrasenplatz mit Flutlicht soll ein wettkampftaugliches Spielfeld mit Naturrasen angelegt werden und die östlich des Sportparks gelene Rasenfläche (neben der Firma Fischer) soll trockengelegt und ebenfalls mit Flutlicht als Trainingsgelände genutzt werden. Insgesamt gibt es somit drei Großspielfelder mit Naturrasen und eines mit Kunstrasen sowie ein Trainingsgelände mit Naturrasen ohne DIN-Maße, inklusive Beleuchtung (die GN berichteten mehrfach).