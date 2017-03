Nordhorn

Mängel-App gut angenommen, aber wirkungslos?

Bürger können seit Kurzem Straßenschäden, defekte Lampen, illegal entsorgten Müll und mehr per App an die Verantwortlichen der Stadt melden. Davon machen die Nordhorner gerne Gebrauch.

Nordhorn. Mehr als einen Monat ist die Melde-Funktion für Mängel und Probleme im öffentlichen Raum in der Nordhorn-App freigeschaltet. Nun hat die Stadt eine erste Bilanz gezogen. Rund 25 Hinweise sind seit Mitte Februar per App eingegangen, erklärt Stadtsprecher Henrik Eickelkamp auf GN-Nachfrage. Nach einer ersten kleinen Meldewelle, habe die Intensität inzwischen zwar etwas abgenommen, dennoch werde die Funktion alle paar Tage genutzt.

„Es sind vor allem kaputte Lampen, die die Leute melden“, sagt Eickelkamp. „Das fällt den Leuten sofort auf.“ Ansonsten haben sich die Bürger über Straßenschäden und anderes beschwert.

Auch Wochen nach der Meldung Lampe defekt

Die Stadt verspricht, den Meldern zeitnah eine Antwort über den Bearbeitungsstatus mitzuteilen. Ein nicht repräsentativer Test der GN hat allerdings gezeigt, dass nach mehreren Wochen die gemeldete Laterne weiterhin defekt ist und es auch nicht die versprochene kurze Rückmeldung gab. Woran das liegt, konnte der Stadtsprecher nicht erklären.

Doch derzeit sammelt die Stadt laut Eickelkamp noch Erfahrungen mit der App. Die Meldungen kämen ungefiltert in der Pressestelle an und werden von dort an die zuständigen Fachabteilungen weitergeleitet. Eine Idee ist es, bereits bei der Meldung nach Kategorien zu sortieren und sie sofort an den richtigen Empfänger zu schicken.

IPG hat alles ins Rollen gebracht

Angestoßen hatte die Diskussion um die Melde-Funktion ein in den Verwaltungsausschuss eingebrachter Antrag der Initiative Pro Grafschaft (IPG). Darin forderte die IPG Bürgermeister Thomas Berling (SPD) auf, für die Stadt Nordhorn eine Melde-App für Smartphones und Tablets entwickeln zu lassen. Doch die Funktion gab es bereits in der vorhandenen Nordhorn-App, nur war sie inaktiv. Nach Bekanntwerden des IPG-Antrags wurde sie aktiviert. Im Verwaltungsausschuss erklärte die Stadt ihr Vorgehen den Mitgliedern. Der IPG-Antrag war damit erledigt und vom Tisch.

Neben der App ist es auch möglich, Schäden und Probleme per Telefon, E-Mail oder im direkten Gespräch im Rathaus an die Stadt zu melden.

Download: Die Nordhorn-App gibt es für Android und iOS.