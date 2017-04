Ticker

Ministerien weisen Bericht zu streckenabhängiger Maut zurück

dpa Berlin. Die Bundesregierung hat einen Bericht über Pläne für eine streckenabhängige PKW-Maut in Deutschland zurückgewiesen. Das sei weder geplant noch politisch gewollt. Die Regierung verfolge keine Pläne für eine streckenbezogene PKW-Maut, teilten Verkehrsministerium und Finanzministerium in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der „Stern“ berichtete unter Berufung auf eine Stellungnahme des Bundesrechnungshofs zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen, das Bundesfinanzministerium wolle die geplante PKW-Maut an die zurückgelegten Kilometer der Autofahrer koppeln.