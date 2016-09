GN-Szene

Mit Erzieher Sascha Ameisen und Co. entdecken

Sascha Hesselink aus Schüttorf hat mit viel Freude seine Ausbildung zum Erzieher absolviert. Die Vergütung im Allgemeinen kritisiert der 25-Jährige allerdings.

Schüttorf. „Sie sind ehrlich und sagen ihre Meinung einfach frei heraus – das schätze ich am meisten an Kindern.“ Sascha Hesselink aus Schüttorf scheint seinen Traumjob gefunden zu haben. Im Juni hat er erfolgreich seine Ausbildung zum Erzieher abgeschlossen. Zunächst musste er zwei Jahre an einer Fachschule den Beruf des Sozialassistenten lernen. Danach machte er innerhalb von zwei weiteren Jahren seine Erzieherausbildung inklusive Fachabi im Bereich Sozialpädagogik in Nordhorn. „Mit der Berufsausbildung hätte ich auch in der Heim- oder Jugendpädagogik arbeiten können. Aber für mich war klar, dass ich Erzieher in einer Kindertagesstätte werden möchte“, berichtet Sascha im Gespräch mit GN-Szene.

Über verschiedene Praktika zur Ausbildung

Bevor er aber überhaupt herausgefunden hatte, dass er im pädagogischen Bereich tätig sein möchte, hat der Schüttorfer erst in andere Berufe reingeschnuppert: „Ich habe eine Tischlerlehre angefangen, nach einem halben Jahr jedoch gemerkt, dass das nichts für mich ist. Dann habe ich verschiedene Praktika gemacht, beispielsweise im Einzelhandel oder im Krankenhaus in Lingen auf der Kinderstation.“ Die Arbeit mit Kindern hat Sascha gut gefallen. „Doch für den Job auf der Kinderstation bin ich zu sensibel. Das merkte ich, als dort ein Kind gestorben war“, erinnert sich der 25-Jährige.

Während eines Freiwilligen Sozialen Jahres im Kindergarten „Wietkampstrolche“ in Schüttorf hat er dann schließlich den Beruf des Erziehers für sich entdeckt. Zur Ausbildung gehören verschiedene Praktika in Kindergärten und Sascha hat auch mit Grundschülern in AGs zusammen gearbeitet. Sein achtwöchiges Abschlusspraktikum hat er im evangelisch-reformierten Kindergarten an der Mauerstraße in Schüttorf absolviert. Hier kann Sascha auch nach seiner Ausbildung arbeiten, zumindest für 20 Stunden in der Woche. „Ich werde mir noch eine weitere Stelle in diesem Bereich suchen“, berichtet Sascha von seinen Plänen. In der Fachschule war Sascha einer der wenigen männlichen Anwärter des Erzieherberufs. „In der Klasse waren hauptsächlich Mädels. Ich finde aber, dass viel mehr Männer diesen Beruf wählen sollten. Es sollte mehr Werbung für den Berufszweig gemacht werden.“ Mit Vorurteilen wie mancher Erzieher aus seinem Bekanntenkreis hat Sascha nicht zu kämpfen: „Manche stehen unter Generalverdacht, Kinder nicht so zu behandeln, wie es richtig ist.“

„Bildungsarbeit sollte entsprechend gewürdigt werden“

Viel Geld verdiene man im sozialen Bereich aber nicht. Berufsanfänger bekommen in einer Vollzeitstelle zunächst rund 1500 Euro netto. Und während der ersten zwei Jahre der Ausbildung zur Sozialassistenz als auch in der Fachschule Sozialpädagogik gibt es überhaupt kein Geld. „Das finde ich persönlich eine Unverschämtheit. Wir bereiten die neuen Generationen auf das gesellschaftliche Leben vor. Wir leisten Bildungsarbeit und das sollte entsprechend gewürdigt werden“, findet Sascha. Es bestehe allerdings die Möglichkeit, BAföG zu beantragen: „Für Menschen wie mich, die keinen Anspruch auf BAföG haben, gibt es im zweiten Jahr allerdings die Möglichkeit des ,Meister Bafögs‘. Man sollte sich also gut überlegen, ob man es sich leisten kann, im Ernstfall zwei Jahre ohne Geld dazustehen und nebenbei arbeiten zu wollen“, gibt der Schüttorfer zu Bedenken.

„Männer sind auch für den Job geeignet“

Die Frage, ob Männer besser für den Beruf des Erziehers geeignet sind, verneint Sascha: „Aber sie sind genauso dafür geeignet! Die pädagogische Arbeit und die jeweilige Persönlichkeit qualifizieren jemanden, den Beruf auszuüben – und nicht das Geschlecht. Ich persönlich merke einfach, dass ich bei den Kids gut ankomme.“

Besonders spannend findet Sascha an seiner Arbeit, dass die Kids sich im Kindergartenalter so schnell entwickeln: „Die Arbeit mit den Kleinen gibt mir sehr viel zurück. Auch ich selbst entwickle mich ständig weiter, weil die Kinder uns Erziehern den Spiegel vorhalten.“ Gerne beschäftigt er sich mit naturwissenschaftlichen Themen. Daher baut er mit den Kindern auch schon mal Terrarien für Schnecken oder Ameisen oder lässt sie Insekten durch das Mikroskop entdecken. „Es ist wichtig, dass sie auch Respekt vor Kleinstlebewesen haben“, findet Sascha. Hauptsächlich komme es aber darauf an, dass die Kinder Spaß am Lernen haben: „Nur dann kommen neue Impulse. Aufzwingen nützt nichts.“