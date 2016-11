Niedergrafschaft

Musiker führen Mozarts Requiem in Emlichheim auf

Zu einer musikalischen Andacht lädt die Musikschule Niedergrafschaft am 13. November ein. Zum Volkstrauertag bringen rund 150 Mitwirkende ab 19.30 Uhr in der altreformierten Kirche in Emlichheim Mozarts Requiem zu Gehör.

Emlichheim. „Es ist ein magisches Meisterwerk, das das Publikum in seinen Bann ziehen wird“, sagt die Musikalische Leiterin Armanda ten Brink aus Neuenhaus. Die Aufführung des letzten Stückes von Wolfgang Amadeus Mozart, das kurz vor seinem Tod 1791 entstand, soll etwa eine Stunde dauern.

Die Musikschule Niedergrafschaft habe den Volkstrauertag als Termin bewusst gewählt, berichtet Armanda ten Brink. Das große Thema Tod sei an diesem besonderen Tag allgegenwärtig. Das Ensemble inszeniere Mozarts Requiem in Emlichheim in einer schlichten Version. Die Konzentration liege ganz auf der Musik. „Es ist dramatisch, aber gleichzeitig auch sehr cool. Mozart zaubert“, erläutert Armanda ten Brink. Das Werk spreche nicht nur ein älteres, sondern auch ganz ausdrücklich ein junges Publikum an.

Begleitet vom Oost Nederlands Symfonie Orkest singen der Kammerchor der Musikschule, der Stedelijke Koor Enschede sowie vier Solisten aus dem Grenzgebiet. Hier gibt es ein Wiedersehen mit früheren Schülern der Musikschule. Die Emlichheimerin Sarah Bouwers (Sopran) tritt ebenso auf Gerald Geerink (Tenor) aus Neuenhaus. Außerdem singen Petra Erishmann (Alt) und Michel Poels (Bass). „Ich freue mich sehr darüber, dass Sarah und Gerald auftreten. Sie haben längst ihren eigenen musikalischen Weg eingeschlagen, kehren aber immer gerne wieder zurück. Das macht den Kreis rund“, sagt Armanda ten Brink.

Die Musikalische Leiterin, seit vielen Jahren als Lehrerin für die Musikschule tätig, weiß, dass es Klassik bei der breiten Masse des Publikums nicht immer leicht hat. Das hänge nicht nur mit der Musik, sondern auch mit den Themen zusammen. „Natürlich ist Mozarts Requiem schwere Kost. Aber den Chören gelingt es, dieses Stück lebendig zu halten, es aufzupeppen und das Interesse daran zu wecken“, verspricht Armanda ten Brink. Damit verfolge die Musikschule auch unter ihrem neuen Leiter Dominik Grimm, der in diesem Jahr den in den Ruhestand gegangenen Heinz-Josef Bausen abgelöst hat, das Ziel, nicht nur Populäres zu bedienen.

Armanda ten Brink hat auch bereits ein neues Projekt ins Auge gefasst. 2018 will sie ein großes Werk zur Aufführung bringen, das sich mit den vier Jahreszeiten befasst. Die Vorbereitungen sollen im kommenden Jahr anlaufen – mit den Proben in den jeweiligen Jahreszeiten. Für diese Aufführung sucht die Musikschule noch Mitwirkende.

Für Mozarts Requiem sind noch Eintrittskarten erhältlich. Sie kosten für Erwachsene 13,50 Euro (ermäßigt 9 Euro). An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro (ermäßigt 9 Euro). Karten sind zu bekommen bei Hannes Laden und dem VVV-Büro in Emlichheim, dem Bürgerbüro im Rathaus Neuenhaus sowie dem Café Meier und dem Sekretariat der Musikschule Niedergrafschaft in Uelsen. Nähere Informationen auch unter Telefon 05942 575 oder per E-Mail an ms-niedergrafschaft@gmx.de.