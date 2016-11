Niedergrafschaft

Neues Flutlicht für Sportverein Veldhausen

„Sonnenschein auch im Winter“ hat jetzt der SV Veldhausen 07 über seinen drei Plätzen im Sportpark. Das erklärte Präsident Stephan Snieders bei der offiziellen Inbetriebnahme der neuen LED-Flutlichtanlage.

Veldhausen. Allen Grund zum Feiern hatten die Sportsfreunde des SV Veldhausen 07, denn die neue Flutlichtanlage macht den Sportpark taghell. Rechnet man die ehrenamtlichen Eigenleistungen mit ein, kommen unterm Strich rund 100.000 Euro als Investitionssumme zusammen. „Diese Anlage sucht in der näheren Umgebung ihresgleichen. Sie ist eine Anlage, die künftig den Sportbetrieb des SV Veldhausen weiterentwickelt“, sagte Bodo Werner vom Kreissportbund.

Präsident Stephan Snieders sagte: „Gemeinsam haben wir hier ein Projekt geschaffen, das den Sportpark Veldhausen zu einem Vorzeigesportgelände in Bezug auf Energieeffizienz und Innovation macht. Es ist sogar das Top Gelände in der Grafschaft Bentheim. Dafür danke ich allen, die zum Gelingen des Projektes und dem Erfolg des SV Veldhausen beigetragen haben.“

Snieders erläuterte: „Es sind neun Masten mit 16 Meter Lichtpunkthöhe. 16 LED-Flutlichtscheinwerfer mit je 1.700 Watt haben eine Gesamtleistung von 27.200 Watt – vorher waren es 40.000 Watt. Weitere Energieeinsparungen können durch Dimmen und Halbfeldbeleuchtung für Trainingsbetrieb erreicht werden. Es ist eine wesentlich bessere, tageslichtnahe und flimmerfreie Lichtqualität gegenüber einer herkömmlichen Beleuchtung, die sofort wieder einschaltbar ist und eine vielfach höhere Lebensdauer hat. Mein Dank gilt der Boule-Abteilung und dem Förderverein des SV Veldhausen für ihr Zutun.“

Der Präsident sagte: „Jörn Hindriks gilt mein persönlicher Dank und auch aller Vereinsmitglieder. Er hat von uns allen die meiste Energie und Hartnäckigkeit in das Projekt eingebracht.“ Bürgermeister Paul Mokry und Samtgemeindebürgermeister Günter Oldekamp stellten den Sportverein als Dreh- und Angelpunkt in Veldhausen heraus. Er habe in verschiedenen Abteilungen etwa 2000 Vereinsmitglieder.

„Die Überlegungen zum Bau einer neuen und erweiterten Flutlichtanlage sind im Herbst 2015 konkreter geworden. Die Finanzierungsfrage wurde geklärt und schließlich die Baugenehmigung erteilt“, sagte Oldekamp. Die alte Flutlichtanlage sei in die Jahre gekommen und ein Stromfresser gewesen. Im Mai sei ehrenamtlich von engagierenden Sportsfreunden die alte Anlage demontiert worden. Dann habe die Firma Küpers eine Grundwasserabsenkung durchgeführt und Schlüter-Boll die Fundamente an neun Standorten geschaffen. Die Elektro Rosemann GmbH habe die Montage der neuen Masten und der LED-Beleuchtung übernommen.

Lobend erwähnte der Verwaltungschef das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder. Besonderer Dank gebühre Paul Mokry, der im Kreishaus alle Türen „eingetreten“ und irgendwie Mittel für das Projekt locker gemacht habe. Zu den Kosten des Projekts sagte Oldekamp, das diese nur für das Flutlicht knapp 80.000 Euro betragen hätten. Davon habe es 26.000 Euro Zuschuss von der Stadt Neuenhaus gegeben. Eine weitere Finanzierung sei durch die Kreisverwaltung, den Landessportbund, verschiedene Firmen als Sponsoren sowie durch die erheblichen Eigenleistungen der Mitglieder des SV Veldhausen erfolgt. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf etwa 100.000 Euro.

Einsparungen gebe es nun bei den Wartungskosten, die gegen Null gehen würden. Die Lebensdauer sei sehr viel höher als bei einer herkömmlichen Flutlichtanlage. Die Stromersparnis betrage etwa 2.500 Euro (40 Prozent) jährlich. „Das ist eine konservative Rechnung. Unterschiedliche Lichtverhältnisse, die je nach Spiel- oder Trainingsbetreib geschaltet werden können, lassen sogar Einsparungen von 65 Prozent erwarten. Die neue Anlage hat sich voraussichtlich nach zehn Jahren amortisiert. In Kürze werden auch die Trainingsplätze 5 und 6 mit LED-Beleuchtung für den Trainingsbetrieb ausgerüstet. Finanziert wird dies über den rührigen Förderverein Fußball SV Veldhausen“, sagte Oldekamp.