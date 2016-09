Region

Neun Arbeiter nach Brand im Krankenhaus

Am Dienstag ist gegen 9.50 Uhr bei einer Firma für Blechtechnik in Meppen eine Maschine in Brand geraten. Neun Arbeiter kamen vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Video Feuer in Firma in Meppen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Meppen: Neun Arbeiter müssen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

gn Meppen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte eine Absaugeinrichtung über einer Laserschnittmaschine aus noch nicht geklärter Ursache Feuer gefangen. Es konnte von den Arbeitern der Firma an der Essener Straße in Meppen gelöscht werden. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Meppen war der Brand bereits gelöscht. Die Einsatzkräfte saugten lediglich noch mit Lüftern den Rauch aus der Halle. Gebäudeschaden entstand nach Polizeiangaben nicht. Der Sachschaden an der Absaugvorrichtung wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Vorsorglich wurden neun Arbeiter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Meppener Krankenhaus gebracht.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen