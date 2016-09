Obergrafschaft

Nikolai Merkator ist weiter beim „Supertalent“

Der gebürtige Gildehauser Nikolai Merkator hat bei der RTL-Show „Das Supertalent“ die Jury mit seinem Song „Kleiner Mann“ am Samstag überzeugt. Er ist eine Runde weiter.

Gildehaus/Köln. „Von wem ist der Song?“ Bruce Darnell wirkt überrascht, als Nikolai Merkator ihm antwortet, dass er das Lied „Kleiner Mann“ selbst geschrieben hat. Der Überraschung weicht Respekt und die Entscheidung steht fest. Nikolai Merkator aus Lingen kommt eine Runde weiter – das sieht auch der Rest der Jury der RTL-Show „Das Supertalent“ so.

Als die Kamera am Samstagabend auf den gebürtigen Gildehauser gerichtet wird, ist ihm anzumerken, dass er mit seinen Gedanken noch ganz woanders ist. „Ich war innerlich so durcheinander, mein Körper war vollgepumpt mit Adrenalin“, beschreibt der 24-Jährige seine Gefühlslage. Mehr als ein Jahr hatte Merkator vor der Aufzeichnung von „Das Supertalent“ nicht mehr auf der Bühne gestanden. 2015 war er noch auf Festivals und in Diskotheken im Einsatz, Hunderte Besucher feierten zu seinen Songs in seiner Muttersprache.

Zwölf Monate später steht er auf der Bühne und vor ihm ein Publikum, dass neben der Jury im schlimmsten Fall über seinen Erfolg oder seine Niederlage entscheidet.

Es ist die dritte Show der aktuellen Staffel von „Das Supertalent“. Neben Nikolai Merkator treten Akrobaten von der Berliner Artistenschule, Models aus Los Angeles, Zauberinnen aus Kroatien und US-Amerikanerinnen, die Vogelstimmen imitierten, auf. Sie alle erhalten ein Urteil von den Jury-Mitgliedern Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Victoria Swarovski. Auch der Lingener, der in seiner Wahlheimat im Emsland besser unter seinem Künstlernamen „Mecky“ bekannt ist.

Die Beurteilung könnte nicht besser ausfallen, stellt sich nach seinem Auftritt raus: Drei Jury-Mitglieder, drei Mal zeigt der Daumen nach oben und drei Mal erhält er positives Feedback – selbst vom Poptitan Dieter Bohlen.

Der neue Xavier Naidoo sei Nikolai Merkator zwar nicht, findet Dieter Bohlen. Aber: Sein Musikstil und seine Texte seien aber „genau richtig“, außerdem sei seine Stimme modern, lautet das Fazit. Auch Bruce Darnell ist von den Textzeilen, die vom Aufbau des eigenen Selbstbewusstseins handeln, begeistert – ebenso Jury-Kollegin Victoria Swarovski. Alle Jurymitglieder geben dem 24-Jährigen am Samstag ein Ja. Ein Ja, das bedeutet, dass Nikolai Merkator mit seinem gefühlvollen Deutsch-Pop-Song eine Runde weiter kommt.

Um das zu realisieren, braucht Nikolai Merkator einige Minuten. Er bedankt sich, geht von der Bühne und wird von Moderator Daniel Hartwig in Empfang genommen. „Ich war komplett durch den Wind, als er von mir wissen wollte, wie ich meinen Auftritt empfunden habe“, sagt Merkator. Erst als hinter der Bühne plötzlich seine Freundin Caro mit Freudentränen in den Augen ihn in den Arm nimmt, weicht die Anspannung. Er ist im Halbfinale.