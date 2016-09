GN-Szene

Nina Koernig: Finnland ist eiskalt

Nina Koernig aus Nordhorn ist derzeit im Land der Tausend Seen: Finnland. In diesem Bericht beschreibt sie die eisige Kälte und erzählt vom ersten Skifahren.

Fast sieben Monate bin ich jetzt in Finnland und damit ist schon über die Hälfte meines Austausches vorbei. Ich muss sagen, die Zeit, die ich bisher hier verbracht habe, fühlt sich zugleich wie ein paar Wochen und wie Jahre an. All die Dinge, die ich gelernt habe, die Menschen, die ich getroffen habe, kann das wirklich nur ein halbes Jahr gewesen sein?

Für mich ging es jedenfalls nach der eher ruhigen Weihnachtszeit direkt wieder los. Ich fuhr mit meiner Gastfamilie zu Verwandten nach Turku an die Südwestküste Finnlands. Turku, oder auf schwedisch Åbo, war die wichtigste Handelsstadt, als Finnland noch dem schwedischen König unterstand und so gibt es viele reiche Bauten, schöne Kirchen und sogar ein Schloss. Die Straßen der Innenstadt waren wegen der Weihnachtszeit festlich mit Lichtern geschmückt, was mich an den Weihnachtsmarkt in Nordhorn erinnerte, wie ein schönes Stück zu Hause hier in Finnland. Auf unserem Rückweg nach Mittelfinnland hat es schon leicht angefangen zu schneien, aber wirklich viel liegen blieb noch nicht.

Silvester habe ich mit einigen Freunden in der nächsten großen Stadt Jyväskylä verbracht. Ich war gespannt, die Feuerwerke der Stadt zu sehen, und so stiegen wir auf den Aussichtsturm über dem naturwissenschaftlichen Museum, von dem man die gesamte Stadt überblicken kann. Wir machten uns bereit, die bunten Explosionen zu beobachten, aber um 0 Uhr leuchteten kaum fünf Lichter über der Stadt auf und so fuhren wir kurz darauf nach Hause. Silvester wird in Finnland doch eher auf Partys oder in Ruhe mit der Familie verbracht. Trotzdem war es eine schöne Nacht mit Freunden, die mir viel Spaß gemacht hat. Schon in den frühen Morgenstunden des neuen Jahres schneite es dann wirklich und die Temperaturen gingen in den Keller. Im Januar waren es nur noch minus 30 Grad.

Am Abend bevor die Schule wieder anfing, bekam ich noch eine Vorwarnung wegen der Kälte von meinen Gasteltern und ein Paar orangene Schneehosen. Am nächsten Tag ging es dann dick eingepackt in der morgendlichen Dunkelheit los. Ich hatte an den Tagen zuvor schon einen Vorgeschmack der Kälte bekommen, aber war nie wirklich lange draußen geblieben. Beim Versuch, die kalte Luft mit der Nase zum ersten Mal tief einzuatmen, musste ich sogleich durch den Mund nach Luft schnappen. Die Kälte fror jedes noch so feine Nasenhaar ein und meine Atemwege, die nicht an die eisigen Temperaturen gewöhnt waren, rebellierten bei jedem Atemzug. Mit jedem Ausatmen formten sich Eiskristalle auf meinem Schal und in meinen Wimpern.

So stapfte ich durch den etwa zehn Zentimeter hohen Schnee. Nach einer halben Stunde, doppelt so lang wie ich normalerweise brauche, kam ich an der Schule mit rotem Gesicht und weißen Haarspitzen an, sehr zur Belustigung meiner finnischen Freunde, die natürlich besser an den finnischen Winter gewöhnt sind als ich. Sechzehn Jahre oder sechs Monate machen in diesem Fall doch den großen Unterschied.

Mit der Zeit gewöhnte ich mich dann doch an die neuen klimatischen Umstände, viel Tee wärmte mich nach längeren Perioden draußen und ich trug zum ersten Mal seit Jahren lange Unterwäsche, sodass ich die dicke Schneehose dann doch an den meisten Tagen zu Hause lassen konnte.

Ende Januar bin ich nach Helsinki gefahren, um eine Freundin zu besuchen. Wir haben uns gleich mit Beginn des Austauschjahres kennengelernt, sie ist ebenfalls eine Austauschschülerin aus Deutschland und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Sie zeigte mir die Hauptstadt aus ihrer Sicht und wir fuhren nach Porvoo, eine kleine Stadt vor Helsinki, die aussieht wie aus dem Reisekatalog. Bunte Holzhäuser, kleine Kirchen und alte Läden und all das von Schnee bedeckt; es war traumhaft. Am nächsten Tag besuchte ich meine älteste Gastschwester, die ebenfalls in Helsinki lebt und sah mich auch etwas allein in Helsinki um. Der Winter dort ist etwas milder und die Temperaturen um null Grad kamen mir schon fast warm vor. Der Eintritt in die Museen ist für Schüler unter 18 Jahren frei und KIASMA, das Museum für zeitgenössische Kunst ist nun einer meiner liebsten Plätze in Finnland und sicher einen Besuch wert.

Auch die Schule läuft immer noch sehr gut, mittlerweile spreche ich größtenteils Finnisch und konnte zu meiner Freude nun auch Schwedisch als Unterrichtsfach für die nächsten sechs Wochen wählen. Die Sprache ähnelt dem Deutschen ungemein und ich habe bisher schon gelernt, zu zählen und einfache Sätze zu formulieren. Außerdem hat mein Laborkurs zum Thema Physik angefangen und da dies mein Lieblingsfach ist, hatte ich Spaß, mit anderen interessierten Mitschülern am Wochenende Experimente durchzuführen.

Zusätzlich fingen die Vorbereitungen für „Vanhojenpäivä“ (Tag der Ältesten) an. Es ist der Tag des Schulballs für die Elftklässler, die Abiturienten verlassen die Schule und somit werden sie zu den „Ältesten“, daher der Name. Einen Tag lang wird dieser Anlass mit vielen Tänzen und schönen Kleidern gefeiert, es gibt Vorführungen vor mehreren Schulen und am Abend vor Familie und Freunden. Als Austauschschülerin darf ich netterweise an diesem Tanz teilnehmen und kann es kaum erwarten, am nächsten Freitag endlich aufzuführen, was wir jetzt schon seit zwei Monaten drei Mal wöchentlich geübt haben.

Skilanglauf im Winter ist hier ein Muss. So wurden mir die Grundsätze erklärt und ich lief zum ersten Mal überhaupt auf Skiern durch den verschneiten Wald. Mit meinem Gastvater und einer meiner Gastschwestern verbrachte ich einen gesamten Nachmittag damit, die Technik zu begreifen und am Ende des Tages gelang es mir tatsächlich, mich mehr oder weniger elegant fortzubewegen.

Es liegt immer noch Schnee und den See vor meinem Fenster überdeckt eine dicke Eisschicht, auf der man laufen kann. Die Temperaturen werden aber schon milder und so genieße ich die restlichen Wintertage, solange ich es noch kann.