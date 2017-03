Nordhorn

Nino-Gebäude soll zwangsversteigert werden

Eines der bedeutendsten textilgeschichtlichen Gebäude Nordhorns steht vor der Zwangsversteigerung. Am Mittwoch, 29. März, können im Nordhorner Amtsgericht ab 10 Uhr Gebote für die Alte NINO-Verwaltung erfolgen.

Nordhorn. Das Alte NINO-Verwaltungsgebäude an der Prollstraße in Nordhorn soll am 29. März zwangsversteigert werden. Der Termin vor dem Amtsgericht Nordhorn ist für 10 Uhr angesetzt. Gutachter schätzen den Wert der Immobilie auf 1,1 Millionen Euro. Der Bürokomplex blickt auf eine wechselhafte Vergangenheit.

Zwischen den Jahren 1921 bis 1936 wurde das Büro- und Verwaltungsgebäude an der Prollstraße/Ecke Steinweg (heute NINO-Allee) erbaut. Die Bruttogrundfläche umfasst 4137 Quadratmeter. Nach der rechtlichen Überführung in die NINO Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft (SEG) wurde es 2005 in Teilen umgebaut und saniert. Danach ging es in den Besitz der GmbH eines niederländischen Investors über, der in Nordhorn in der ehemaligen Villa von Maria Niehues, der Ehefrau des NINO-Firmengründers, an der Bahnhofstraße auch privat Wurzeln geschlagen hat.

Wechselnde Mieter

Der Immobilienkaufmann beschäftigte sich mit der Vermarktung der vorhandenen Büroeinheiten in der Alten Verwaltung beziehungsweise der Sonderflächen im dazugehörigen Ballenlager.

Während die im 2. Obergeschoss beheimatete, rund 317 Quadratmeter große Rechtsanwaltskanzlei seit vielen Jahren Mieter ist, haben Erdgeschoss und 1. Obergeschoss des Bau- und Industriedenkmals im Verlauf der vergangenen zwölf Jahre wechselnde Nutzungen erfahren. So nutzte ein Bankhaus beispielsweise das 1. Obergeschoss in der Umbauphase seines Hauptsitzes an der Bahnhofstraße, und im Erdgeschoss hatten eine Krankenversicherung, ein Energieversorger sowie die Zollverwaltung ihre Domizile.

Bereits im November 2013 wurde die Zwangsverwaltung der ehemaligen „Alten Verwaltung“ angeordnet, am 7. Mai 2015 wurde für das Gebäude laut Gutachten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Osnabrück-Meppen die Zwangsversteigerung verfügt. Das bereits zum Stichtag 24. September 2015 erstellte Gutachten über den Verkehrswert enthält unter anderem Angaben über wertmindernde Zustände beziehungsweise Baumängel und Bauschäden des Gebäudes. So wird die komplette Gas-Zentralheizungsanlage als „überwiegend abgängig“ beschrieben, die Sanitäranlage sei als „sanierungsbedürftig“ einzustufen, die Trinkwasseranlage habe man als „mangelhaft“ eingeordnet, die Fußböden seien „in weiten Teilen“ uneben und wiesen Gefälle auf. Auch „Feuchtigkeitsschäden an den Wänden und Decken“ seien mit in die Bewertung eingeflossen.

Baumängel führen zu Wertminderung

Ohne die Eigeninitiative der bisherigen Mietparteien gäbe es in den einzelnen Geschossen der Alten Verwaltung weder Einbauküchen noch Klimaanlagen, stellt der Gutachterausschuss fest, der den Zustand der jeweiligen Sanitäranlagen in den Etagen als „ausreichend“ bezeichnet hat.

Die Gutachter haben in ihrer Expertise aufgrund der Baumängel rund 400.000 Euro Wertminderung angesetzt, sodass der Gesamt-Verkehrswert von Verwaltungsgebäude, Ballenlager und gegenüberliegenden zugehörigen Parkflächen bei 1,1 Millionen Euro liegt – mit Berücksichtigung einer zu erwartenden Nutzungsdauer des Verwaltungskomplexes für rund 25 Jahre.