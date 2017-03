Grafschaft

„Nordhorn soll für Europa mehr Flagge zeigen“

Nordhorns Partnerschaftskomitee will sich angesichts wachsender Europa-Feindlichkeit noch mehr für Europa starkmachen. Der Ausschuss bestätigte einstimmig seine beiden Vorsitzenden in ihren Ämtern.

Nordhorn. Mit besorgtem Blick auf die durch Rechtspopulisten und -nationalisten befeuerte EU-Feindlichkeit sieht sich der als überparteiliches Gremium arbeitende Ausschuss mittlerweile dazu aufgerufen, sich in der Öffentlichkeit viel mehr Gehör für den europäischen Einigungsgedanken zu verschaffen und für Europa Stellung zu beziehen. Nach dem ersten erfolgreichen Auftritt der 2016 in Frankfurt am Main gegründeten Aktion „Pulse of Europe“ auf Nordhorns Europaplatz am 12. März herrscht im Komitee Einigkeit, dass die Europa-Debatte nicht von einer europafeindlichen Minderheit bestimmt werden dürfe, während eine große Mehrheit von Europa-Befürwortern in den Mitgliedstaaten der EU bislang schweigt.

Bürgermeister Thomas machte in der jüngsten Sitzung des Komitees darauf aufmerksam, dass die Kreisstadt der europäischen Entwicklung viel zu verdanken habe und die Mehrheit der Menschen in der deutsch-niederländischen Region überhaupt kein Interesse an der Errichtung neuer Grenzen oder einer Rolle rückwärts in nationalstaatliche Isolation habe. In einer Stadt wie Nordhorn, wo die Stadtgrenze gleichsam Staatsgrenze ist, wüssten die Bürger aus ihrem Alltag nur zu gut, welche Vorteile ein grenzenloses Europa für ihr Leben mit sich bringe. Das Partnerschaftskomitee könne dabei helfen, der bislang vielfach stillschweigenden Mehrheit der Europa-Freunde mit Aktionen eine lautstarke Stimme zu geben, die zum Beispiel wie bei der Maut-Diskussion überregional gehört werde.

Aktionsgruppe arbeitet mit Niederländern zusammen

Aus dem Komitee heraus hat sich eine Aktionsgruppe gebildet, die als europafreundliche Plattform auch zusammen mit den niederländischen Nachbarn, mit Vereinen, Verbänden, Gruppe und Bürgern aus Dinkelland und der Grafschaft Idee für verschiedenste Aktionsformen entwickeln will. So wird erst einmal daran gedacht, die Aktion „Pulse of Europe“ in Nordhorn zu unterstützen, die am kommenden Sonntag, 26. März, wieder ab 14 Uhr auf dem Nordhorner Europaplatz zum zweiten Mal Flagge für Europa zeigen will.

Als letzter Fachausschuss der Kreisstadt hatte sich das Partnerschaftskomitee nach der Kommunalwahl von 2016 in der vergangenen Woche neu konstituiert. Der Ausschuss bestätigte einstimmig als Vorsitzenden Hans-Joachim Haming und als stellvertretende Vorsitzende Catherine Wittenburg in ihren Ämtern. Sie hatten sich ohne Gegenkandidaten der Wiederwahl gestellt. Die Wahl erfolgt für die Dauer der Wahlperiode bis 2021 des Stadtrates und muss noch formell vom Verwaltungsausschuss bestätigt werden.

Eine Partnerstadt als Schwerpunktthema pro Sitzung

Der Ausschuss, der unter anderem die über 50 Jahre alten Städtepartnerschaften zu Montivilliers (Frankreich) und Coevorden (Niederlande) sowie zu Malbork (Polen), Reichenbach (Sachsen) und Rieti (Italien) betreut, will auch seine künftige Arbeitsweise optimieren. Dazu wurde in der Sitzung ein Diskussionsprozess über erste Ideen für die zukünftige Arbeit gestartet.

Demnach wird vorgeschlagen, das Komitee an verschiedenen Orten tagen zu lassen, um so „ungezwungen ins Gespräch zu kommen und um mehr inhaltliche Arbeit zu leisten“. In den der Öffentlichkeit zugänglichen Sitzungen könnte es zu Beginn einen kurzen offiziellen Teil durch die Verwaltung und des Fördervereins „Städtepartnerschaften“ mit aktuellen Berichten geben. Anschließend wäre ein „runder Tisch“ mit einer Partnerstadt als Schwerpunkt pro Sitzung denkbar. Mit der neuen Arbeitsweise ist beabsichtigt, die 27 Ausschussmitglieder und Interessierte noch enger mit in die inhaltliche Arbeit mit den Partnerstädten einzubeziehen. Haming machte deutlich: Auch wenn das Komitee künftig das starre formale Korsett eines Ausschusses lockern und mehr wie ein Arbeitskreis freier diskutieren möchte, soll an seinem Status als Fachausschuss nicht gerüttelt werden.