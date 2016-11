Niedergrafschaft

„Plattproater Kring“ sorgt für volles Haus

„Plattdüütsch lewt – et woddt weär meär“, lautet das Motto der Auftritte des „Groafschupper Plattproater Kring“. Das Publikum zeigte sich begeistert von der gelungenen Mischung aus Witz und stimmungsvoller Musik.

Osterwald. Der Saal gefüllt, das Publikum hängt gebannt an den Lippen der Vorstellenden: Am Sonnabend hat der „Groafschupper Plattproater Kring“ im Osterwalder Dorfgemeinschaftshaus einen von drei Plattdeutschabenden auf die Bühne gebracht und mit seinen humorvollen, aber teils auch nachdenklichen Beiträgen für viele Lacher beim zahlreich erschienenen Publikum gesorgt.

Bereits zur Premiere der Reihe unter dem Motto „Plattdüütsch lewt – et woddt weär meär“ am Freitag konnten sich die Veranstalter über einen voll besetzten Saal freuen, auch am Sonntag waren alle Karten ausverkauft und die Parkplätze vor dem Dorfgemeinschaftshaus voll ausgelastet. „Wir wollen mit unseren Plattdeutschabenden die Sprache am Leben halten und dazu anregen, sie weiter zu sprechen“, erklärt Albert Rötterink, 1. Vorsitzender des „Plattproater Krings“.

Rötterink war es auch, der souverän durch den Abend moderierte, wie auch der Rest der Veranstaltung natürlich auf Platt. Anni Semlow, eigentlich das weibliche Pendant an diesem Abend in der Moderation und ebenso mit eigenen Stücken vertreten, war krankheitsbedingt leider nicht auf der Bühne zu sehen. „Dieses Haus ist für uns ein toller Veranstaltungsort, für unser Publikum liegt es recht zentral und für unsere Darsteller bietet die große Bühne ausreichend Platz“, sagt Rötterink.

Auf der Bühne trugen nach und nach rund 20 Mitglieder des Vereins in der typischen Grafschafter Tracht kurze selbst geschriebene Sketche oder Gedichte vor: Da ging es zum Beispiel ums Schweineschlachten, das komplizierte Zusammenleben mit der Ehefrau nach der Pensionierung oder im Beitrag von Hermann Kronemeyer um das Alltagsleben eines Rentners und sein liebstes Revier, das eigentlich nur der Baumarkt sein kann – irgendwo müssen die Materialien für die 28 Vogelhäuser im Garten schließlich herkommen. Mit 89 Jahren ist Kronemeyer dabei der älteste der „Groafschupper Plattproater“, die sich alle im Rentenalter befinden.

Zwischen den einzelnen Beiträgen sorgten die „Kring Musiker“ Heinrich Vos, Heinrich Roters, Jan Lübben und Alfred Semlow an der urigen Teufelsgeige für gute Laune unter den Plattfreunden, die Moderator Rötterink vielfach schon zum „Fänclub“ der Plattdeutschabende zählt.

Mit viel Engagement haben die Plattproater in „Wauld“, wie Osterwald auf Platt heißt, ein tolles Programm auf die Bühne gebracht und nach der Vorstellung viele zufriedene Gesichter aus einem heiteren Abend nach Hause entlassen, der mit viel Applaus gewürdigt wurde.

Ein schönes Plädoyer für eine Sprache, die auch heute noch für viele Menschen in der Grafschaft ein Stück Identität bedeutet – umso wichtiger, dass der „Plattproater Kring“ mit seiner Arbeit zum Erhalt des Plattdeutschen beiträgt.