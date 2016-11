Niedergrafschaft

Polizei sucht Latein-Sprayer von Neuenhaus

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag im Stadtgebiet von Neuenhaus mehrere rechtsextreme Schmierereien hinterlassen. Auch ein Spruch auf Latein wurden gefunden. Die Polizei rätselt über dessen Bedeutung.

gn Neuenhaus. Bei der Aufnahme der rechtsextremen Schmierereien wurden an der Wand eines Toilettengebäudes am Schulzentrum auch die Worte „evanescere romulus“ entdeckt. „Der Täter fügte, offenbar zur Erläuterung, in Gänsefüßchen das Wort Latein hinzu“, sagte Polizeisprecher Achim van Remmerden. Das sei grammatikalisch nicht richtig, aber es könnte gemeint sein: „Verschwinde Romulus“.

Der schwarze Schriftzug wurde mit roter Farbe übergesprüht. Die Polizei sucht Hinweise auf den Verfasser des Textes und wo das Zitat möglicherweise herstammt.

Die Gemeinde Neuenhaus hat für Hinweise die zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941 4429 zu melden.