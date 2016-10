Grafschaft

Projekt soll Fachkräfte in der Region halten

Die Innovationskraft von Unternehmen beidseitig der deutsch-niederländischen Grenze soll durch die Bindung junger Fachkräfte gestärkt werden. Das will ein internationales Projekt erreichen.

gn/is Nordhorn. Der Landkreis Grafschaft Bentheim beteiligt sich als Kooperationspartner von 2017 bis 2020 an dem Euregio-Projekt „Cross-Border-Talent“. Einen entsprechenden Beschluss hat kürzlich der Grafschafter Kreistag gefasst und seinen Kostenanteil in Höhe von 30.000 Euro für vier Jahre bewilligt. In der Empfehlung der Abteilung Wirtschaftsförderung des Kreises heißt es dazu: „Innovation ist ein wichtiger Indikator zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Um dabei das vorhandene Innovationspotenzial in der Grenzregion optimal zu nutzen, ist es erforderlich, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und den Fachhochschulen sowie Universitäten zu stärken. Zudem fordert der zunehmende globale Wettbewerb die Wirtschaft der Grenzregion stärker denn je, wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Kreisrat und Wirtschaftsförderer Ralf Hilmes unterstrich bei der Vorstellung des Projekts, es sei unerlässlich, dass Unternehmen nicht nur bei der Produktentwicklung innovativ bleiben, sondern auch ihre internationale Vermarktung zukunftsfähig sei. Innovationen zur Verbesserung der Wettbewerbsposition könnten zum Beispiel die Optimierung von Einkaufsprozessen, das Erstellen von Exportplänen und internationale Markteintrittsstrategien oder die Ausrichtung eines Produktes auf die spezifischen Marktbedürfnisse sein.

Nachfrage nach Mitarbeitern mit internationaler Ausrichtung

An diesen Schnittstellen setzt das Euregio-Projekt „Cross Border Talent“ an. Hilmes erklärt: „Der vorgesehene Leadpartner des Projektes, die Saxion University Enschede, hat festgestellt, dass es seitens der Wirtschaft in der Euregio Nachfrage nach international ausgebildeten jungen Talenten gibt, die den Unternehmen bei der Realisierung einer erfolgreichen Internationalisierungsstrategie behilflich sein können.“ Der Projektansatz sieht vor, dass sowohl deutsche als auch niederländische Studenten der Fachhochschulen Saxion University Enschede, Export Center, Fachhochschule Osnabrück Campus Lingen und der Fachhochschule Münster für ein jeweiliges Unternehmen eine praxisorientierte unternehmensspezifische Studie in Form einer Bachelorarbeit für einen Zeitraum von sechs Monaten durchführen.

Die Studenten kommen hauptsächlich aus dem Studienbereich internationales Business mit Betriebswirtschaft für die Bereiche Marketing, Marktforschung, Sprachen/Kultur und technische Betriebswissenschaft und befinden sich mindestens im vierten Studienjahr. Der Student erstellt im Rahmen seiner Bachelorarbeit eine auf den Bedarf ausgerichtete Studie in englischer und niederländischer oder deutscher Sprache. Nach Beendigung der Studie (Bachelorarbeit) wird der Studienabsolvent als Trainee in sechs Monaten die Ergebnisse der Studie für das Unternehmen in die Praxis umsetzen. Dabei wird er von international erfahrenen Coaches zielgerichtet beraten und unterstützt.

Ziel: Verbleib junger Fachkräfte in der Region

Das „Cross-Border-Talent“- Programm ist in den Niederlanden bereits erprobt worden. Dabei zeigte sich, dass die Trainees nach Projektende häufig von den Unternehmen übernommen worden sind. Dadurch können neue, qualifizierte Arbeitsplätze im Bereich der Internationalisierung entstehen.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim erwartet durch seine Beteiligung an dem Projekt nicht nur neue Arbeitsplätze, sondern auch den Verbleib junger Fachkräfte in der Region. Gleichzeitig würden die heimischen Betriebe gestärkt und zukunftsfest.

Das Programm kostet insgesamt etwa zwei Millionen Euro, an denen sich die EU über ihr Programm mit Interreg-Fördermitteln beteiligt.